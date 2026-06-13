Каллас делает многое, чтобы лишиться поддержки в ЕС, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава дипломатии ЕС Кая Каллас делает многое для того, чтобы лишиться поддержки в евроинститутах.
- Критики Каллас указывают на то, что она ведет себя как представитель Эстонии, а не всего Евросоюза, и высказывает собственное мнение от лица блока.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас делает многое для того, чтобы лишиться поддержки в евроинститутах, сообщает телеканал Euronews со ссылкой на нескольких дипломатов.
"Она (Каллас - ред.) действительно делает многое, чтобы лишиться поддержки... Она не очень хороша в налаживании альянсов в (Европейском - ред.) Совете", - приводит телеканал слова одного из дипломатов.
По словам собеседников Euronews, недовольство Каллас в последнее время усилилось. Как отмечает телеканал, критики Каллас указывают на то, что глава дипломатии ЕС все еще ведет себя так, словно является представителем Эстонии, а не всего Евросоюза, выступая с заявлениями, которые выходят за рамки консенсуса стран блока, и время от времени высказывает собственное мнение от его лица.
Ранее Франция предложила провести реорганизацию дипломатической службы ЕС. В документе предлагаются три варианта исправления ситуации: передачу всей внешнеполитической деятельности ЕС под юрисдикцию Европейской комиссии, передачу функций дипломатической службы Совету ЕС либо "расширение полномочий Каи Каллас в рамках более широкой институциональной реформы".
До этого газета Financial Times сообщала, что страны ЕС обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы блока из-за ее нынешней неэффективности, а также недовольства работой Каллас.