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В Кабуле стянули силы полиции в ожидании беспорядков - РИА Новости, 13.06.2026
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13:00 13.06.2026
В Кабуле стянули силы полиции в ожидании беспорядков

Талибы стягивают силы полиции на запад Кабула, ожидая беспорядков

© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана на улице Кабула
Боевики Талибана на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Wali Sabawoon
Боевики Талибана на улице Кабула. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы полиции и других ведомств стянуты в район Дашт-е Барчи на западе афганской столицы из-за опасений цепной реакции после разгона демонстрации в Герате.
  • В Герате и районе Дашт-е Барчи Кабула введено военное положение.
  • Шестого и седьмого июня в Герате были проведены облавы на женщин, большинство из которых — этнические таджички, за якобы нарушение дресс-кода, были арестованы 30 человек.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Силы полиции и других ведомств стянуты в район Дашт-е Барчи на западе афганской столицы, власти опасаются цепной реакции после разгона демонстрации протеста в городе Герат, в ходе которого применялись огнестрельное оружие и палки, сообщает Telegram-канал TOLOnews Plus.
"Талибы, опасаясь протестов граждан, ввели в Герате и в районе Дашт-е Барчи Кабула военное положение. Местные источники сообщают, что развертывание сил правоохранителей в Дашт-е Барчи началось еще в пятницу утром. Они развернуты вдоль дороги "Шахид Мазари", и их количество продолжает увеличиваться", - говорится в сообщении.
Шестого и седьмого июня сотрудники местного управления министерства поощрения добродетели и предотвращения порока совместно с полицейскими провели в Герате облавы на женщин, подавляющее большинство которых составляют этнические таджички, за якобы нарушение ими дресс-кода, арестовали 30 человек. Девятого июня в гератском районе Джебраил по этому поводу прошла массовая демонстрация протеста, при разгоне которой были убитые и раненые.
"По словам источника TOLOnews Plus, многие магазины и супермаркеты, расположенные на главной дороге Дашт-е Барчи, закрыты. Помимо развертывания полицейских сил на автомобилях "Форд-Рейнжер", а также подразделений вооруженных сил, кабульские переулки патрулируют передвижные отряды талибов на мотоциклах", - отмечает канал.
Ранее ООН, ЕС , многие международные и общественные организации осудили действия талибов в Герате, назвав их явным нарушением прав человека и чрезмерным применением силы против демонстрантов.
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