В Кабуле стянули силы полиции в ожидании беспорядков

Шестого и седьмого июня сотрудники местного управления министерства поощрения добродетели и предотвращения порока совместно с полицейскими провели в Герате облавы на женщин, подавляющее большинство которых составляют этнические таджички, за якобы нарушение ими дресс-кода, арестовали 30 человек. Девятого июня в гератском районе Джебраил по этому поводу прошла массовая демонстрация протеста, при разгоне которой были убитые и раненые.