Эксперт рассказал о последствиях отзыва SSL-сертификатов GlobalSign

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный удостоверяющий центр GlobalSign начал отзыв цифровых SSL-сертификатов у российских компаний.
- Из-за этого у россиян через зарубежные браузеры могут не открываться отечественные сайты.
- Возможность их посещать останется в российском "Яндекс Браузере".
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. После отзыва цифровых сертификатов международным удостоверяющим центром GlobalSign россияне могут столкнуться с трудностями при входе на отечественные сайты, рассказал РИА Новости эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.
SSL‑сертификат (Secure Sockets Layer) — это цифровой документ, который подтверждает подлинность сайта и позволяет устанавливать зашифрованное соединение между браузером пользователя и сервером. Их отзыв у российских компаний начали сегодня утром.
"В России пользователи продолжают применять зарубежные операционные системы — Windows, MacOS, Linux, продолжают пользоваться зарубежными браузерами — Edge, Safari, Firefox, Chrome. И в этих браузерах не будут открываться сайты с отозванными сертификатами, а также с сертификатом от Российского национального удостоверяющего центра", — пояснил Лукацкий.
Чтобы продолжать посещать такие сайты, пользователям придется ставить российский обозреватель, например "Яндекс Браузер".
Как подчеркнул, со своей стороны, гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, отзыв сертификатов может затруднить доступ на отечественные ресурсы, в первую очередь у пользователей из-за рубежа на иностранных ОС.