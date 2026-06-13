Эксперт рассказал о последствиях отзыва SSL-сертификатов GlobalSign

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. После отзыва цифровых сертификатов международным удостоверяющим центром GlobalSign россияне могут столкнуться с трудностями при входе на отечественные сайты, рассказал РИА Новости эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.

SSL‑сертификат (Secure Sockets Layer) — это цифровой документ, который подтверждает подлинность сайта и позволяет устанавливать зашифрованное соединение между браузером пользователя и сервером. Их отзыв у российских компаний начали сегодня утром.