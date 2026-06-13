Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о последствиях отзыва SSL-сертификатов GlobalSign - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:58 13.06.2026 (обновлено: 21:57 13.06.2026)
Эксперт рассказал о последствиях отзыва SSL-сертификатов GlobalSign

Лукацкий: отзыв SSL-сертификатов может затруднить вход на отечественные сайты

© РИА Новости / Яков АндреевРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Яков Андреев
Работа за компьютером . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный удостоверяющий центр GlobalSign начал отзыв цифровых SSL-сертификатов у российских компаний.
  • Из-за этого у россиян через зарубежные браузеры могут не открываться отечественные сайты.
  • Возможность их посещать останется в российском "Яндекс Браузере".
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. После отзыва цифровых сертификатов международным удостоверяющим центром GlobalSign россияне могут столкнуться с трудностями при входе на отечественные сайты, рассказал РИА Новости эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.
SSL‑сертификат (Secure Sockets Layer) — это цифровой документ, который подтверждает подлинность сайта и позволяет устанавливать зашифрованное соединение между браузером пользователя и сервером. Их отзыв у российских компаний начали сегодня утром.
России пользователи продолжают применять зарубежные операционные системы — Windows, MacOS, Linux, продолжают пользоваться зарубежными браузерами — Edge, Safari, Firefox, Chrome. И в этих браузерах не будут открываться сайты с отозванными сертификатами, а также с сертификатом от Российского национального удостоверяющего центра", — пояснил Лукацкий.
Чтобы продолжать посещать такие сайты, пользователям придется ставить российский обозреватель, например "Яндекс Браузер".
Как подчеркнул, со своей стороны, гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, отзыв сертификатов может затруднить доступ на отечественные ресурсы, в первую очередь у пользователей из-за рубежа на иностранных ОС.
Логотип компании Билайн - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
"Билайн" обсуждает с ведомствами доступ к незапрещенным ресурсам без VPN
4 июня, 13:52
 
ТехнологииРоссияАлексей ЛукацкийДенис КусковЯндексОбществоСанкцииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала