Иран может в будущем использовать силу в Ормузском проливе, заявил Аракчи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что при необходимости Иран будет задействовать военные средства для контроля над Ормузским проливом.
- Иран проводит консультации с Оманом и другими странами, в том числе с Китаем, относительно установления нового порядка управления Ормузским проливом.
ТЕГЕРАН, 13 июн — РИА Новости. Иран после создания нового правового режима в Ормузском проливе при необходимости будет задействовать силу для контроля над ним, заявил министр иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи.
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"Мы не можем вечно контролировать военными средствами Ормузский пролив, однако в случае необходимости военные вмешаются. Меч всегда будет занесен над Ормузским проливом", — сказал он в эфире иранского телевидения.
Аракчи отметил, что Иран ведет дискуссию с Оманом относительно установления нового порядка управления Ормузом, а также начал консультации с другими странами, для которых важен пролив. В качестве примера Аракчи привел Китай, активно торгующий со странами Ближнего Востока.
Глава иранского МИД также анонсировал скорую публикацию совместного заявления по вопросу управления судоходством в Ормузском проливе. Говоря о сроках подписания меморандума о взаимопонимании с США, Аракчи не исключил, что это произойдет в ближайшие несколько дней.
Ранее иранский министр иностранных дел сообщил, что первое соглашение между ИРИ и США содержит положения, связанные с вопросами судоходства. Это станет первым этапом договоренности, на котором стороны также условятся о восстановлении и экономическом развитии страны. Кроме того, по утверждению Аракчи, документ определяет механизм разблокировки иранских активов и экономический план для выплаты компенсации исламской республике.
Затем последует достижение окончательного соглашения. В нем будет решаться вопрос атома и снятия санкций. При этом Иран настаивает на том, чтобы вопрос высокообогащенного урана решался на его территории, подчеркнул министр.
В четверг президент США Дональд Трамп объявил об отмене масштабных бомбардировок Ирана, поскольку обсуждения с ИРИ перешли на высший уровень и их одобрило руководство страны. По его словам, стороны достигли понимания по всем деталям соглашения и могут подписать его в Европе уже в эти выходные.
В Тегеране подтвердили, что стороны согласовали ключевые положения меморандума, подчеркнув однако, что документ еще не окончательный и его предстоит одобрить верховному лидеру Моджтабе Хаменеи.
Позднее иранские СМИ опубликовали план из 14 пунктов, который Трамп назвал несоответствующим действительности. В частности, он также включал положения об невмешательстве в дела исламской республики, свободном судоходстве, снятии санкций и отказе от создания ядерного оружия.