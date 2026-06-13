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Иран может в будущем использовать силу в Ормузском проливе, заявил Аракчи - РИА Новости, 13.06.2026
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00:20 13.06.2026 (обновлено: 00:36 13.06.2026)
Иран может в будущем использовать силу в Ормузском проливе, заявил Аракчи

Аракчи: Иран при необходимости задействует военные средства в Ормузском проливе

© AP Photo / Frank Franklin IIАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Frank Franklin II
Аббас Аракчи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что при необходимости Иран будет задействовать военные средства для контроля над Ормузским проливом.
  • Иран проводит консультации с Оманом и другими странами, в том числе с Китаем, относительно установления нового порядка управления Ормузским проливом.
ТЕГЕРАН, 13 июн — РИА Новости. Иран после создания нового правового режима в Ормузском проливе при необходимости будет задействовать силу для контроля над ним, заявил министр иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи.
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"Мы не можем вечно контролировать военными средствами Ормузский пролив, однако в случае необходимости военные вмешаются. Меч всегда будет занесен над Ормузским проливом", — сказал он в эфире иранского телевидения.
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Аракчи отметил, что Иран ведет дискуссию с Оманом относительно установления нового порядка управления Ормузом, а также начал консультации с другими странами, для которых важен пролив. В качестве примера Аракчи привел Китай, активно торгующий со странами Ближнего Востока.
Глава иранского МИД также анонсировал скорую публикацию совместного заявления по вопросу управления судоходством в Ормузском проливе. Говоря о сроках подписания меморандума о взаимопонимании с США, Аракчи не исключил, что это произойдет в ближайшие несколько дней.
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Затем последует достижение окончательного соглашения. В нем будет решаться вопрос атома и снятия санкций. При этом Иран настаивает на том, чтобы вопрос высокообогащенного урана решался на его территории, подчеркнул министр.
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В Тегеране подтвердили, что стороны согласовали ключевые положения меморандума, подчеркнув однако, что документ еще не окончательный и его предстоит одобрить верховному лидеру Моджтабе Хаменеи.
Позднее иранские СМИ опубликовали план из 14 пунктов, который Трамп назвал несоответствующим действительности. В частности, он также включал положения об невмешательстве в дела исламской республики, свободном судоходстве, снятии санкций и отказе от создания ядерного оружия.
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