Иран может в будущем использовать силу в Ормузском проливе, заявил Аракчи

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что при необходимости Иран будет задействовать военные средства для контроля над Ормузским проливом.

Иран проводит консультации с Оманом и другими странами, в том числе с Китаем, относительно установления нового порядка управления Ормузским проливом.

ТЕГЕРАН, 13 июн — РИА Новости. Иран после создания нового правового режима в Ормузском проливе при необходимости будет задействовать силу для контроля над ним, заявил министр иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи.

« "Мы не можем вечно контролировать военными средствами Ормузский пролив , однако в случае необходимости военные вмешаются. Меч всегда будет занесен над Ормузским проливом", — сказал он в эфире иранского телевидения.

Аракчи отметил, что Иран ведет дискуссию с Оманом относительно установления нового порядка управления Ормузом, а также начал консультации с другими странами, для которых важен пролив. В качестве примера Аракчи привел Китай , активно торгующий со странами Ближнего Востока

Глава иранского МИД также анонсировал скорую публикацию совместного заявления по вопросу управления судоходством в Ормузском проливе. Говоря о сроках подписания меморандума о взаимопонимании с США, Аракчи не исключил, что это произойдет в ближайшие несколько дней.

Ранее иранский министр иностранных дел сообщил, что первое соглашение между ИРИ и США содержит положения, связанные с вопросами судоходства. Это станет первым этапом договоренности, на котором стороны также условятся о восстановлении и экономическом развитии страны. Кроме того, по утверждению Аракчи , документ определяет механизм разблокировки иранских активов и экономический план для выплаты компенсации исламской республике.

Затем последует достижение окончательного соглашения. В нем будет решаться вопрос атома и снятия санкций. При этом Иран настаивает на том, чтобы вопрос высокообогащенного урана решался на его территории, подчеркнул министр.

В четверг президент США Дональд Трамп объявил об отмене масштабных бомбардировок Ирана, поскольку обсуждения с ИРИ перешли на высший уровень и их одобрило руководство страны. По его словам, стороны достигли понимания по всем деталям соглашения и могут подписать его в Европе уже в эти выходные.

В Тегеране подтвердили, что стороны согласовали ключевые положения меморандума, подчеркнув однако, что документ еще не окончательный и его предстоит одобрить верховному лидеру Моджтабе Хаменеи