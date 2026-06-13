В Иране сообщили о предупредительном выстреле в сторону Ормузского пролива

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Звук взрыва в южной части Ирана был предупредительным выстрелом в сторону Ормузского пролива.
- Предупредительные выстрелы могли быть адресованы судам, нарушающим порядок прохода через Ормузский пролив.
ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Звук взрыва в южной части Ирана был предупредительным выстрелом в сторону Ормузского пролива, сообщила гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на источник среди местных властей.
"Звук взрыва в районе порта Сирик был связан с предупредительным выстрелом в сторону Ормузского пролива", - говорится в сообщении.
Вещатель не уточнил, зачем были сделаны предупредительные выстрелы, однако не исключил, что они были адресованы судам, которые нарушают порядок прохода через Ормузский пролив.