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В Индии при крушении Ан-32 погибли пять человек - РИА Новости, 13.06.2026
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12:03 13.06.2026 (обновлено: 14:49 13.06.2026)
В Индии при крушении Ан-32 погибли пять человек

Пятеро военных ВВС Индии погибли в результате крушения самолета в штате Ассам

© СоцсетиОбломки Ан-32 ВВС Индии, потерпевшего крушение в штате Ассам
Обломки Ан-32 ВВС Индии, потерпевшего крушение в штате Ассам - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Соцсети
Обломки Ан-32 ВВС Индии, потерпевшего крушение в штате Ассам
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При крушении самолета Ан-32 в индийском штате Ассам погибли пять человек.
  • Один из пилотов выжил, ему оказывают медицинскую помощь.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Пять человек погибли при крушении самолета Ан-32 в индийском штате Ассам, передает агентство ANI со ссылкой на Вооруженные силы страны.
«

"Пятеро военнослужащих <...> Военно-воздушных сил лишились жизни в результате авиакатастрофы", — говорится в материале.

Один из пилотов выжил, ему оказывают медицинскую помощь.
Инцидент произошел во время посадки в городе Джорхат. Как сообщил телеканал NDTV, после падения воздушное судно загорелось.
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В миреАссамВВС ИндииАн-32Индия
 
 
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