В Индии при крушении Ан-32 погибли пять человек

"Пятеро военнослужащих <...> Военно-воздушных сил лишились жизни в результате авиакатастрофы", — говорится в материале.

Один из пилотов выжил, ему оказывают медицинскую помощь.

Инцидент произошел во время посадки в городе Джорхат. Как сообщил телеканал NDTV, после падения воздушное судно загорелось.