В Индии при крушении Ан-32 погибли пять человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При крушении самолета Ан-32 в индийском штате Ассам погибли пять человек.
- Один из пилотов выжил, ему оказывают медицинскую помощь.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Пять человек погибли при крушении самолета Ан-32 в индийском штате Ассам, передает агентство ANI со ссылкой на Вооруженные силы страны.
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"Пятеро военнослужащих <...> Военно-воздушных сил лишились жизни в результате авиакатастрофы", — говорится в материале.
Один из пилотов выжил, ему оказывают медицинскую помощь.
Инцидент произошел во время посадки в городе Джорхат. Как сообщил телеканал NDTV, после падения воздушное судно загорелось.