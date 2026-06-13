Хуснуллин сообщил о развитии экономики новых регионов

Восстанавливается работа промышленных предприятий, все больше продукции производится в новых регионах, которая интегрируется в общую российскую систему экономики, развивается сельское хозяйство, вовлекаются в оборот земли сельхозназначения, рассказал вице-премьер.

Президент подчеркивал, что к 2030 году эти регионы должны выйти на среднероссийский уровень по всем основным социально-экономическим показателям и качеству жизни людей. Ключевые цели закреплены в программе восстановления и развития этих регионов, которая рассчитана до 2030 года и включает около 300 различных мероприятий.