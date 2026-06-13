Краткий пересказ от РИА ИИ
- Марат Хуснуллин сообщил о развитии экономики новых регионов, восстановлении работы промышленности и сельского хозяйства.
- За 2025 год в новых регионах собрано 435 миллиардов налоговых поступлений.
- Это на 22 процента больше, чем в 2024 году.
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Экономика новых регионов развивается, восстанавливается работа промышленности, развивается сельское хозяйство, идет рост налоговой выручки, сообщил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.
Президент России Владимир Путин в субботу собрал совещание о развитии Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
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"Важнейшая задача, которая напрямую влияет на будущее этих субъектов, а с учетом их потенциала и на всю страну, – это развитие экономики регионов... Если говорить о налоговых поступлениях, то у нас за 2025 год было собрано 435 миллиардов налоговых поступлений. Это на 22 процента больше, чем в 2024-м. И, Владимир Владимирович, мы каждый месяц вместе с ФНС эту цифру смотрим, мы уже по итогам этого года идем с приростом по разным отраслям от 10 до 20 процентов. То есть экономика развивается, налоги платятся. Мы видим, что новые регионы и сами растут, и обеспечивают дополнительный спрос на продукцию предприятий всей нашей страны, что способствует ее развитию" , - сказал Хуснуллин в докладе президенту на совещании о развитии новых субъектов РФ.
Восстанавливается работа промышленных предприятий, все больше продукции производится в новых регионах, которая интегрируется в общую российскую систему экономики, развивается сельское хозяйство, вовлекаются в оборот земли сельхозназначения, рассказал вице-премьер.
Президент подчеркивал, что к 2030 году эти регионы должны выйти на среднероссийский уровень по всем основным социально-экономическим показателям и качеству жизни людей. Ключевые цели закреплены в программе восстановления и развития этих регионов, которая рассчитана до 2030 года и включает около 300 различных мероприятий.