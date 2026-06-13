Хуснуллин рассказал о восстановлении жилых домов в новых регионах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В новых регионах восстановили свыше 7,7 тысяч многоквартирных жилых домов, заявило Марат Хуснуллин.
- Впервые за постсоветскую историю на территории Донбасса и Новороссии реализуется программа ремонта МКД и замены лифтов.
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Свыше 7,7 тысяч многоквартирных жилых домов (МКД) восстановили в новых регионах, суммарно это порядка 24 миллионов квадратных метров жилья, сообщил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.
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"Нашей первоочередной задачей было восстановление жилья и инфраструктуры, которые нужны людям для комфортной жизни. Всего мы восстановили 7,7 тысячи многоквартирных жилых домов, это порядка 24 миллионов квадратных метров" , - сказал в докладе Хуснуллин на совещании о развитии воссоединенных субъектов РФ.
Он добавил, что впервые за постсоветскую историю на территории Донбасса и Новороссии реализуется программа ремонта МКД и замены лифтов.