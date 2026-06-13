Рейтинг@Mail.ru
Хуснуллин рассказал о восстановлении жилых домов в новых регионах - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 13.06.2026 (обновлено: 17:48 13.06.2026)
Хуснуллин рассказал о восстановлении жилых домов в новых регионах

Хуснуллин: в новых регионах восстановили более 7,7 тысячи многоквартирных домов

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В новых регионах восстановили свыше 7,7 тысяч многоквартирных жилых домов, заявило Марат Хуснуллин.
  • Впервые за постсоветскую историю на территории Донбасса и Новороссии реализуется программа ремонта МКД и замены лифтов.
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Свыше 7,7 тысяч многоквартирных жилых домов (МКД) восстановили в новых регионах, суммарно это порядка 24 миллионов квадратных метров жилья, сообщил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.
«
"Нашей первоочередной задачей было восстановление жилья и инфраструктуры, которые нужны людям для комфортной жизни. Всего мы восстановили 7,7 тысячи многоквартирных жилых домов, это порядка 24 миллионов квадратных метров" , - сказал в докладе Хуснуллин на совещании о развитии воссоединенных субъектов РФ.
Он добавил, что впервые за постсоветскую историю на территории Донбасса и Новороссии реализуется программа ремонта МКД и замены лифтов.
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
Хуснуллин: шесть миллионов объектов в новых регионах поставили на учет
Вчера, 14:20
 
ЖильеРоссияДонбассНовороссияМарат Хуснуллин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала