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Хуснуллин заявил об интересе инвесторов к новым регионам - РИА Новости, 13.06.2026
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14:49 13.06.2026
Хуснуллин заявил об интересе инвесторов к новым регионам

Хуснуллин заявил, что инвесторы проявляют большой интерес к новым регионам

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Марат Хуснуллин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инвесторы проявляют большой интерес к новым регионам, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
  • Предоставление комфортных условий инвестирования и внимание к их проблемам должны стать приоритетом работы региональных команд, добавил он.
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Инвесторы проявляют большой интерес к новым регионам, поэтому приоритетом работы региональных команд должны стать предоставление комфортных условий инвестирования и внимание к проблемам и вопросам инвесторов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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"Видим, что инвесторы проявляют большой интерес (к новым регионам - ред.). Предоставление комфортных условий инвестирования, сопровождение проектов, внимание к проблемам и вопросам инвесторов должны стать для вновь присоединенных регионов приоритетом работы региональных команд", - сказал Хуснуллин.
Он также отметил, что у новых регионов есть огромный потенциал в промышленности, сельском хозяйства, туризме и строительстве, поэтому его активное развитие – приоритетная задача на ближайшее будущее.
Свободная экономическая зона (СЭЗ) в новых регионах РФ была создана в 2023 году, на ее территории действует особый порядок налогообложения, доступны субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам.
В среду Путин подписал закон, направленный на повышение инвестиционной привлекательности СЭЗ в новых регионах России. Он сократит с 30% до 10% минимальных объем капитальных вложений, которые участник СЭЗ в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях обязан осуществить в первый год реализации инвестиционного проекта. Кроме того, закон закрепляет положения о неизменности условий деятельности участника СЭЗ. Также им предоставляется возможность сохранить свой статус при реорганизации в форме преобразования.
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ЭкономикаРоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьМарат ХуснуллинВладимир Путин
 
 
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