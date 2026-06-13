Хуснуллин заявил об интересе инвесторов к новым регионам

Краткий пересказ от РИА ИИ Инвесторы проявляют большой интерес к новым регионам, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Предоставление комфортных условий инвестирования и внимание к их проблемам должны стать приоритетом работы региональных команд, добавил он.

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Инвесторы проявляют большой интерес к новым регионам, поэтому приоритетом работы региональных команд должны стать предоставление комфортных условий инвестирования и внимание к проблемам и вопросам инвесторов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

« "Видим, что инвесторы проявляют большой интерес (к новым регионам - ред.). Предоставление комфортных условий инвестирования, сопровождение проектов, внимание к проблемам и вопросам инвесторов должны стать для вновь присоединенных регионов приоритетом работы региональных команд", - сказал Хуснуллин

Он также отметил, что у новых регионов есть огромный потенциал в промышленности, сельском хозяйства, туризме и строительстве, поэтому его активное развитие – приоритетная задача на ближайшее будущее.

Свободная экономическая зона (СЭЗ) в новых регионах РФ была создана в 2023 году, на ее территории действует особый порядок налогообложения, доступны субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам.