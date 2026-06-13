В Мариуполе организовали ежедневную подачу воды, заявил Хуснуллин

Краткий пересказ от РИА ИИ В Мариуполе организована ежедневная подача воды.

Хуснуллин отметил успехи в снижении потерь воды и продолжении работ по замене сетей.

По его словам, особое внимание уделяется проблемам стабильного водоснабжения в новых регионах и плановой замене сетей жилищно-коммунального хозяйства.

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Ежедневная подача воды организована в Мариуполе в ДНР, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В субботу президент России Владимир Путин провел совещание о развитии воссоединенных субъектов РФ.

По словам вице-премьера РФ, особое внимание уделяется острым проблемам обеспечения стабильного водоснабжения.

"В Мариуполе мы перешли на ежедневную подачу воды. За счет этого мы продолжаем работу с потерями, меняем сети. У нас уже в этом неплохие результаты по снижению потерь", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что правительство уделяет особое внимание острым проблемам обеспечения стабильного водоснабжения в новых регионах.

Он добавил, что сети жилищно-коммунального хозяйства в новых регионах изначально были в плохом состоянии, так как их не меняли еще с советского времени. Сейчас работу по восстановлению и модернизации системно наладили, ведется плановая замена сетей.

После отключения киевским режимом весной 2022 года водоснабжения по каналу "Северский Донец - Донбасс" в республике образовался острый дефицит воды. В частности, в дома горожан вода подавалась раз в три дня на несколько часов. После запуска нового канала "Дон - Северский Донец" дефицит воды снизился, однако ее все равно не хватает. Глава ДНР Денис Пушилин неоднократно заявлял, что освобождение Славянска и возобновление работы канала может решить проблему водоснабжения региона.