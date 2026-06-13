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В Мариуполе организовали ежедневную подачу воды, заявил Хуснуллин - РИА Новости, 13.06.2026
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14:25 13.06.2026 (обновлено: 14:38 13.06.2026)
В Мариуполе организовали ежедневную подачу воды, заявил Хуснуллин

Хуснуллин: в Мариуполе возобновили ежедневную подачу воды

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Марат Хуснуллин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Мариуполе организована ежедневная подача воды.
  • Хуснуллин отметил успехи в снижении потерь воды и продолжении работ по замене сетей.
  • По его словам, особое внимание уделяется проблемам стабильного водоснабжения в новых регионах и плановой замене сетей жилищно-коммунального хозяйства.
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Ежедневная подача воды организована в Мариуполе в ДНР, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
В субботу президент России Владимир Путин провел совещание о развитии воссоединенных субъектов РФ.
По словам вице-премьера РФ, особое внимание уделяется острым проблемам обеспечения стабильного водоснабжения.
"В Мариуполе мы перешли на ежедневную подачу воды. За счет этого мы продолжаем работу с потерями, меняем сети. У нас уже в этом неплохие результаты по снижению потерь", - сказал Хуснуллин.
Вице-премьер отметил, что правительство уделяет особое внимание острым проблемам обеспечения стабильного водоснабжения в новых регионах.
Он добавил, что сети жилищно-коммунального хозяйства в новых регионах изначально были в плохом состоянии, так как их не меняли еще с советского времени. Сейчас работу по восстановлению и модернизации системно наладили, ведется плановая замена сетей.
После отключения киевским режимом весной 2022 года водоснабжения по каналу "Северский Донец - Донбасс" в республике образовался острый дефицит воды. В частности, в дома горожан вода подавалась раз в три дня на несколько часов. После запуска нового канала "Дон - Северский Донец" дефицит воды снизился, однако ее все равно не хватает. Глава ДНР Денис Пушилин неоднократно заявлял, что освобождение Славянска и возобновление работы канала может решить проблему водоснабжения региона.
Тридцатого мая председатель правительства ДНР Андрей Чертков в рамках стратегической сессии, посвященной итогам работы правительства ДНР в 2025 году заявил, что в республике износ теплосетей составляет примерно 62%, а сетей водоснабжения более 80%.
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
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РоссияМариупольДонецкая Народная РеспубликаМарат ХуснуллинВладимир ПутинДенис ПушилинЭкономика
 
 
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