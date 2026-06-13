Задачи в новых регионах стоят масштабные и сложные, заявил Хуснуллин

МОСКВА, 13 июн- РИА Новости. Задачи в новых регионах стоят масштабные и сложные, понимание, как их решать, уже есть, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Задача (в новых регионах - ред.) стоит масштабной и сложной. Понимание, как их решать, у нас есть", - сказал Хуснулин.