В Северном море потерял ход паром с 69 людьми на борту

Краткий пересказ от РИА ИИ Пассажирский паром Funny Girl с 69 людьми на борту потерял ход в Северном море из-за отказа двигателя.

Судно дрейфовало около двух часов в условиях сильного шторма, после чего его начали буксировать в Куксхафен.

Рейсы парома отменены как минимум до понедельника, для застрявших на острове туристов организован альтернативный маршрут.

БЕРЛИН, 13 июн - РИА Новости. Пассажирский паром с 69 людьми на борту потерял ход в Северном море недалеко от немецкого острова Гельголанд из-за отказа двигателя, сейчас судно буксируют в Куксхафен, сообщает Пассажирский паром с 69 людьми на борту потерял ход в Северном море недалеко от немецкого острова Гельголанд из-за отказа двигателя, сейчас судно буксируют в Куксхафен, сообщает телерадиокомпания NDR со ссылкой на водную полицию.

"В субботу днем у парома Funny Girl, курсирующего до острова Гельголанд, вышел из строя двигатель. В настоящее время его буксируют в Куксхафен. На борту находятся 69 человек", - говорится в публикации.

Сообщается, что из-за технической неисправности 68-метровое судно дрейфовало в море в условиях сильного шторма около двух часов.

Сначала на помощь парому прибыл спасательный крейсер Hermann Marwede, который направил его в сторону материка. Позднее операцию перенял более крупный спасательный буксир Nordic, а вечером к нему присоединилось судно Wulf.

По данным полиции, никто из находившихся на борту людей не пострадал, однако одной женщине могла потребоваться медицинская помощь.