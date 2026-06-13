Рейтинг@Mail.ru
В Северном море потерял ход паром с 69 людьми на борту - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:17 13.06.2026 (обновлено: 20:25 13.06.2026)
В Северном море потерял ход паром с 69 людьми на борту

В Северном море из-за отказа двигателя потерял ход пассажирский паром

© Фото : Немецкое общество спасения потерпевших кораблекрушение (DGzRS)Буксировка пассажирского парома Funny Girl в Балтийском море
Буксировка пассажирского парома Funny Girl в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : Немецкое общество спасения потерпевших кораблекрушение (DGzRS)
Буксировка пассажирского парома Funny Girl в Балтийском море
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пассажирский паром Funny Girl с 69 людьми на борту потерял ход в Северном море из-за отказа двигателя.
  • Судно дрейфовало около двух часов в условиях сильного шторма, после чего его начали буксировать в Куксхафен.
  • Рейсы парома отменены как минимум до понедельника, для застрявших на острове туристов организован альтернативный маршрут.
БЕРЛИН, 13 июн - РИА Новости. Пассажирский паром с 69 людьми на борту потерял ход в Северном море недалеко от немецкого острова Гельголанд из-за отказа двигателя, сейчас судно буксируют в Куксхафен, сообщает телерадиокомпания NDR со ссылкой на водную полицию.
"В субботу днем у парома Funny Girl, курсирующего до острова Гельголанд, вышел из строя двигатель. В настоящее время его буксируют в Куксхафен. На борту находятся 69 человек", - говорится в публикации.
Сообщается, что из-за технической неисправности 68-метровое судно дрейфовало в море в условиях сильного шторма около двух часов.
Сначала на помощь парому прибыл спасательный крейсер Hermann Marwede, который направил его в сторону материка. Позднее операцию перенял более крупный спасательный буксир Nordic, а вечером к нему присоединилось судно Wulf.
По данным полиции, никто из находившихся на борту людей не пострадал, однако одной женщине могла потребоваться медицинская помощь.
В компании-операторе Adler & Eils сообщили, что из-за аварии рейсы парома отменены как минимум до понедельника. Для застрявших на острове туристов организован альтернативный маршрут. По данным NDR, в эти выходные на Гельголанде находились сотни школьников, приехавших для участия в местном марафоне.
Задержание сухогруза Каффа с россиянами на борту. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Судно "Каффа", задержанное Швецией, могут передать Украине, пишут СМИ
4 июня, 17:48
 
В миреСеверное море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала