"Хезболла" ударила по командному центру Израиля на юге Ливана

Краткий пересказ от РИА ИИ Бойцы «Хезболлах» атаковали командный центр израильской армии в районе населенного пункта Яхмур-эш-Шкиф на юге Ливана.

С начала субботы израильские ВВС нанесли серию ударов по значительной части юга Ливана.

«Хезболлах» утверждает, что атака была проведена в ответ на нарушение Израилем договоренностей о прекращении огня.

БЕЙРУТ, 13 июн — РИА Новости. Бойцы "Хезболлах" атаковали командный центр израильской армии в районе населенного пункта Яхмур-эш-Шкиф на юге Ливана, следует из заявления пресс-службы движения.

С начала субботы израильские ВВС нанесли серию ударов по значительной части юга Ливана , включая районы Набатии и Джеззина. Ранее армия Израиля распространила предупреждение жителям 20 населенных пунктов на юге Ливана с требованием покинуть дома и переместиться севернее реки Захрани.

"Бойцы исламского сопротивления в 18.00 субботы (время совпадает с московским - ред.) нанесли удар по командному центру израильской армии в районе населенного пункта Яхмур-эш-Шкиф ударным беспилотником Ababil и добились подтвержденного попадания", — говорится в заявлении.

В движении утверждают, что атака была проведена в ответ на нарушение Израилем договоренностей о прекращении огня.

С начала субботы " Хезболлах " заявила о серии операций против израильской армии на юге Ливана. В частности, движение сообщало об ударах по израильской военной технике в районах Заутар-эш-Шаркия, Кантары и южнее Хияма, а также по скоплениям израильских военнослужащих и техники в районе Мадждаль-Зуна.

Отдельно пресс-служба движения заявила об атаке на новую позицию израильской артиллерии в населенном пункте Адайси.