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"Хезболла" ударила по командному центру Израиля на юге Ливана - РИА Новости, 13.06.2026
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23:15 13.06.2026
"Хезболла" ударила по командному центру Израиля на юге Ливана

"Хезболла" атаковала командный центр израильской армии на юге Ливана

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболлах"
Бойцы движения Хезболлах - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бойцы движения "Хезболлах" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы «Хезболлах» атаковали командный центр израильской армии в районе населенного пункта Яхмур-эш-Шкиф на юге Ливана.
  • С начала субботы израильские ВВС нанесли серию ударов по значительной части юга Ливана.
  • «Хезболлах» утверждает, что атака была проведена в ответ на нарушение Израилем договоренностей о прекращении огня.
БЕЙРУТ, 13 июн — РИА Новости. Бойцы "Хезболлах" атаковали командный центр израильской армии в районе населенного пункта Яхмур-эш-Шкиф на юге Ливана, следует из заявления пресс-службы движения.
С начала субботы израильские ВВС нанесли серию ударов по значительной части юга Ливана, включая районы Набатии и Джеззина. Ранее армия Израиля распространила предупреждение жителям 20 населенных пунктов на юге Ливана с требованием покинуть дома и переместиться севернее реки Захрани.
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"Бойцы исламского сопротивления в 18.00 субботы (время совпадает с московским - ред.) нанесли удар по командному центру израильской армии в районе населенного пункта Яхмур-эш-Шкиф ударным беспилотником Ababil и добились подтвержденного попадания", — говорится в заявлении.
В движении утверждают, что атака была проведена в ответ на нарушение Израилем договоренностей о прекращении огня.
С начала субботы "Хезболлах" заявила о серии операций против израильской армии на юге Ливана. В частности, движение сообщало об ударах по израильской военной технике в районах Заутар-эш-Шаркия, Кантары и южнее Хияма, а также по скоплениям израильских военнослужащих и техники в районе Мадждаль-Зуна.
Отдельно пресс-служба движения заявила об атаке на новую позицию израильской артиллерии в населенном пункте Адайси.
Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня и проходящие при посредничестве США ливано-израильские переговоры. Ливанские власти регулярно заявляют, что атаки Израиля нарушают суверенитет страны и препятствуют стабилизации ситуации на юге республики.
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