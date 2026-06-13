Гуцул назвала условия Молдавии по выборам вмешательством в дела Гагаузии

Краткий пересказ от РИА ИИ Евгения Гуцул заявила, что ультимативные условия со стороны Кишинева по проведению выборов парламента Гагаузии являются давлением и вмешательством в дела автономии.

В Комрате проходит Всемолдавский форум в защиту особого правового статуса Гагаузии, на котором было зачитано послание Гуцул.

Из-за запроса минюста Молдавии в конституционный суд о проверке конституционности статьи избирательного кодекса были сорваны выборы в Гагаузии, запланированные на 22 марта, но парламент Гагаузии утвердил новую дату — 21 июня.

КИШИНЕВ, 13 июн - РИА Новости. Ультимативные условия со стороны Кишинева по проведению выборов парламента Гагаузии являются давлением и вмешательством в дела автономии, заявила глава региона Евгения Гуцул.

В административном центре Гагаузии , городе Комрате , в субботу проходит Всемолдавский форум в защиту особого правового статуса Гагаузии. Глава автономии, которая находится сейчас в СИЗО под арестом, обратилась к его участникам с посланием, переданным через ее адвокатов и зачитанным на форуме.

"Компромисс — это уважение закона и поиск взаимоприемлемого решения. Это признание особого правового статуса Гагаузии не на словах, а на деле. Когда же одной стороне ставят ультиматум — либо вы принимаете наши условия, либо выборов не будет, — это уже не компромисс. Это давление и вмешательство в дела автономии", - говорится в послании Гуцул , опубликованном в ее Telegram-канале.

По словам главы Гагаузии, власти автономии обязаны думать не только о сегодняшнем дне, а о будущем. "Если сегодня будет выбран путь отказа от полномочий, последствия этого решения будут ощущать будущие поколения гагаузского народа. Именно поэтому важно отличать настоящий компромисс от капитуляции", - подчеркнула она.

Гуцул отметила, что в Народном собрании (парламенте) Гагаузии существуют разные взгляды на выход из сложившейся ситуации.

"Есть те, кто считает необходимым идти на уступки под давлением обстоятельств. Но возникает вопрос: где предел этих уступок? Если сегодня будут переданы полномочия в сфере организации выборов, кто гарантирует, что завтра не возникнут претензии к другим полномочиям автономии — в вопросах языка, образования, бюджета или исполнительной власти?" - задалась она вопросом.

Ранее минюст Молдавии направил запрос в конституционный суд республики о проверке конституционности статьи избирательного кодекса, согласно которой парламент Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные на 22 марта. Парламент Гагаузии в марте вновь утвердил состав избирательной комиссии и назначил новую дату выборов - 21 июня. ЦИК Молдавии 4 июня сообщила, что одобрил пакет поправок, которые позволят провести выборы парламента Гагаузии, несмотря на противоречия между избирательными кодексами республики и автономии.