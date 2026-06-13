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Гуцул назвала условия Молдавии по выборам вмешательством в дела Гагаузии - РИА Новости, 13.06.2026
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14:27 13.06.2026 (обновлено: 18:28 13.06.2026)
Гуцул назвала условия Молдавии по выборам вмешательством в дела Гагаузии

Гуцул: ультиматум Кишинева по выборам является вмешательством в дела Гагаузии

© РИА НовостиГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евгения Гуцул заявила, что ультимативные условия со стороны Кишинева по проведению выборов парламента Гагаузии являются давлением и вмешательством в дела автономии.
  • В Комрате проходит Всемолдавский форум в защиту особого правового статуса Гагаузии, на котором было зачитано послание Гуцул.
  • Из-за запроса минюста Молдавии в конституционный суд о проверке конституционности статьи избирательного кодекса были сорваны выборы в Гагаузии, запланированные на 22 марта, но парламент Гагаузии утвердил новую дату — 21 июня.
КИШИНЕВ, 13 июн - РИА Новости. Ультимативные условия со стороны Кишинева по проведению выборов парламента Гагаузии являются давлением и вмешательством в дела автономии, заявила глава региона Евгения Гуцул.
В административном центре Гагаузии, городе Комрате, в субботу проходит Всемолдавский форум в защиту особого правового статуса Гагаузии. Глава автономии, которая находится сейчас в СИЗО под арестом, обратилась к его участникам с посланием, переданным через ее адвокатов и зачитанным на форуме.
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"Компромисс — это уважение закона и поиск взаимоприемлемого решения. Это признание особого правового статуса Гагаузии не на словах, а на деле. Когда же одной стороне ставят ультиматум — либо вы принимаете наши условия, либо выборов не будет, — это уже не компромисс. Это давление и вмешательство в дела автономии", - говорится в послании Гуцул, опубликованном в ее Telegram-канале.
По словам главы Гагаузии, власти автономии обязаны думать не только о сегодняшнем дне, а о будущем. "Если сегодня будет выбран путь отказа от полномочий, последствия этого решения будут ощущать будущие поколения гагаузского народа. Именно поэтому важно отличать настоящий компромисс от капитуляции", - подчеркнула она.
Гуцул отметила, что в Народном собрании (парламенте) Гагаузии существуют разные взгляды на выход из сложившейся ситуации.
"Есть те, кто считает необходимым идти на уступки под давлением обстоятельств. Но возникает вопрос: где предел этих уступок? Если сегодня будут переданы полномочия в сфере организации выборов, кто гарантирует, что завтра не возникнут претензии к другим полномочиям автономии — в вопросах языка, образования, бюджета или исполнительной власти?" - задалась она вопросом.
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Ранее минюст Молдавии направил запрос в конституционный суд республики о проверке конституционности статьи избирательного кодекса, согласно которой парламент Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные на 22 марта. Парламент Гагаузии в марте вновь утвердил состав избирательной комиссии и назначил новую дату выборов - 21 июня. ЦИК Молдавии 4 июня сообщила, что одобрил пакет поправок, которые позволят провести выборы парламента Гагаузии, несмотря на противоречия между избирательными кодексами республики и автономии.
В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы, ее обвиняли в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". Двадцать восьмого мая апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор, поэтому власти автономии вправе выбрать нового руководителя. Также в Гагаузии должны выбрать новый парламент, но последнее заседание по этому вопросу было сорвано из-за отсутствия кворума.
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В миреГагаузияМолдавияКишиневЕвгения Гуцул
 
 
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