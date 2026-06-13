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В ГД предложили проводить профориентацию для школьников на работе родителей - РИА Новости, 13.06.2026
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04:49 13.06.2026
В ГД предложили проводить профориентацию для школьников на работе родителей

Чернышов предложил проводить профориентацию для школьников на работе родителей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил проводить профориентационные дни для школьников на рабочих местах родителей.
  • Школьникам могут предоставить право на один-два таких дня в течение учебного года без учета их в качестве пропусков занятий.
  • Борис Чернышов считает, что такая практика повысит эффективность профориентационной работы и поможет школьникам сделать осознанный выбор профессии.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил проводить профориентационные дни для школьников на рабочих местах родителей.
Соответствующие обращения на имя министра труда РФ Антона Котякова и министра просвещения РФ Сергея Кравцова имеются в распоряжении РИА Новости.
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"Прошу рассмотреть возможность реализации механизма проведения для школьников специальных профориентационных дней, в рамках которых учащиеся могли бы официально посещать предприятия, организации и учреждения, в которых работают их родители или законные представители", - говорится в письме.
Предлагается предоставить обучающимся право на один-два таких дня в течение учебного года без учета их в качестве пропусков занятий при условии подтверждения участия в профориентационном мероприятии.
Одновременно с этим Чернышов предложил проработать вопрос стимулирования работодателей к проведению дней открытых дверей для детей сотрудников, ознакомительных экскурсий по предприятиям, встреч с представителями различных профессий, демонстрации производственных процессов и современных технологий.
По его мнению, подобная практика позволит повысить эффективность профориентационной работы, сформировать у школьников более реалистичное представление о востребованных профессиях, укрепить связь между системой образования и рынком труда, повысить престиж рабочих, инженерных, медицинских, педагогических и иных социально значимых специальностей, а также способствовать осознанному выбору профессии и снижению числа выпускников, не работающих по полученной специальности.
Особую ценность инициативе, по словам вице-спикера, придает ее семейный характер: знакомство ребенка с профессиональной деятельностью родителей позволяет не только расширить представления о мире труда, но и укрепить межпоколенческие связи, повысить уважение к труду и профессиональным достижениям членов семьи.
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