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В Госдуме предложили ввести возможность жаловаться на порчу багажа онлайн - РИА Новости, 13.06.2026
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04:09 13.06.2026
В Госдуме предложили ввести возможность жаловаться на порчу багажа онлайн

Депутат Нилов предложил ввести возможность жаловаться на порчу багажа онлайн

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудник багажной службы в аэропорту
Сотрудник багажной службы в аэропорту - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сотрудник багажной службы в аэропорту. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, предложил разрешить пассажирам подавать претензии на испорченный багаж в электронном виде.
  • Нилов подчеркнул, что возможность очной подачи или отправки почтой претензий должна сохраняться как альтернативный способ.
  • По словам Нилова, многие перевозчики до сих пор ограничивают способы подачи претензий личным визитом в офис представительства либо направлением документов почтовой связью.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил разрешить пассажирам авиарейсов подавать претензии на испорченный багаж в электронном виде - через сайт авиакомпании, мобильное приложение или портал "Госуслуги", сохранив при этом возможность обращаться лично или по почте.
Соответствующее обращение на имя министра транспорта РФ Андрея Никитина имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Прошу Вас поручить выразить позицию министерства транспорта Российской Федерации о целесообразности внесения изменений в действующее законодательство в части установления обязательного требования для транспортных компаний по обеспечению технической возможности приема претензий в электронной форме (например, через официальный сайт, мобильное приложение или портал "Госуслуги")", - сказано в письме.
При этом Нилов подчеркнул, что возможность очной подачи или отправки почтой претензий должна сохраняться как альтернативный способ по выбору гражданина.
Согласно действующему законодательству, по словам главы думского комитета, пассажир имеет право предъявить претензию перевозчику в случае порчи или повреждения багажа, однако на практике реализация данного права зачастую затрудняется внутренними регламентами ряда авиакомпаний.
Нилов рассказал, что в настоящее время многие перевозчики до сих пор ограничивают способы подачи претензий исключительно личным визитом в офис представительства либо направлением документов почтовой связью, и отсутствие возможности оперативной подачи заявления в электронной форме создает барьеры для различных категорий граждан.
"В условиях масштабной цифровизации транспортной отрасли обязательное наличие цифровых каналов связи является не только вопросом удобства, но и гарантией соблюдения прав граждан на доступную среду и своевременную защиту своих прав и интересов", - добавил он.
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