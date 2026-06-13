В ГД рассказали о расширении числа исследований в рамках диспансеризации

"Если раньше диспансеризация была в большей степени ориентирована на выявление уже известных хронических заболеваний, то теперь все больше внимания уделяется раннему выявлению состояний, которые могут годами никак себя не проявлять, но серьезно влиять на качество и продолжительность жизни человека", - заключила депутат.