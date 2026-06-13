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В ГД рассказали о расширении числа исследований в рамках диспансеризации - РИА Новости, 13.06.2026
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03:22 13.06.2026
В ГД рассказали о расширении числа исследований в рамках диспансеризации

Дрожжина: перечень исследований в рамках диспансеризации будет расширен

© iStock.com / megafloppПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© iStock.com / megaflopp
Прием у врача. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 сентября 2026 года вступает в силу приказ Минздрава России, утверждающий новую форму карты учета профилактического медицинского осмотра и диспансеризации с новыми показателями, связанными с оценкой сердечно-сосудистых рисков.
  • Врачи во время диспансеризации будут обращать внимание на расширенный перечень факторов риска и заболеваний, включая риск когнитивных нарушений, падений, переломов вследствие остеопороза, предиабет, остеопороз, болезнь Альцгеймера и ряд психических расстройств.
  • Диспансеризация останется бесплатной и доступной в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС).
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Врачи с 1 сентября во время диспансеризации граждан будут уделять повышенное внимание сердечно-сосудистым рискам, включая оценку вероятности ишемической болезни сердца, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.
"С 1 сентября 2026 года вступает в силу приказ Минздрава России, которым утверждена новая форма карты учета профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. В обновленную форму включены новые показатели, связанные с оценкой сердечно-сосудистых рисков, в том числе липидного профиля и вероятности развития ишемической болезни сердца", - заявила РИА Новости Дрожжина.
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Парламентарий подчеркнула, что для пациентов диспансеризация по-прежнему останется бесплатной и доступной в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС).
"Также расширен перечень факторов риска и заболеваний, на которые будут обращать внимание врачи во время диспансеризации. В частности, речь идет о риске когнитивных нарушений, падений, переломов вследствие остеопороза, а также о выявлении предиабета, остеопороза, болезни Альцгеймера и ряда психических расстройств", - добавила Дрожжина.
По ее мнению, изменения отражают современные вызовы здравоохранения.
"Если раньше диспансеризация была в большей степени ориентирована на выявление уже известных хронических заболеваний, то теперь все больше внимания уделяется раннему выявлению состояний, которые могут годами никак себя не проявлять, но серьезно влиять на качество и продолжительность жизни человека", - заключила депутат.
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