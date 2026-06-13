Горничная в Москве представлялась женой лорда, чтобы сбыть краденые часы

Краткий пересказ от РИА ИИ Горничную в Москве приговорили к пяти годам колонии за кражу часов Rolex и других дорогих часов, которые она сбыла в ломбард.

Женщина представлялась бывшей женой британского лорда и несколько раз приходила в ломбард, закладывая, выкупая и меняя часы.

Апелляционный суд исключил мошенничество из приговора и отменил наказание по этой статье, в результате чего осужденную освободили в связи с истечением сроков давности.

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Суд в Москве приговорил горничную к пяти годам колонии за кражу часов Rolex — женщина сбыла их в ломбард, представившись бывшей женой британского лорда, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них сказано, что хозяйка квартиры наняла через агентство горничную для уборки и подготовки дома к возвращению семьи из отпуска. Дождавшись, когда хозяева уедут, женщина опустошила комод в спальне: она украла мужские часы Rolex Submariner Hulk, женские Rolex DateJust, Cartier Tank Américaine Diamonds и Audemars Piguet Royal Oak Offshore Lady, а также крупную сумму наличными.

По данным из открытых источников, рыночная стоимость похищенных часов на момент совершения преступления могла варьироваться от 4,5 миллионов до шести миллионов рублей.

После кражи, как следует из материалов, горничная отнесла часы в ломбард. Согласно показаниям менеджера, запомнившего клиентку, та представилась бывшей женой английского лорда и уверяла, что часы принадлежат ей и покойному мужу. В документах отмечается, что женщина несколько раз приходила в ломбард: закладывала, выкупала, меняла одни часы на другие.

При этом в какой-то момент женщина улетела в Армению Турцию и несколько дней не появлялась в квартире, но все это время она ежедневно отправляла хозяйке в мессенджер отчеты о якобы проделанной работе, например о вымытом холодильнике и уборке в ванной. Хозяйка, не подозревая об обмане, переводила ей деньги за эти дни, говорится в материалах. Полученные таким образом деньги суд квалифицировал как мошенничество.

В суде горничная вину не признала. Она заявила, что сдавала часы по просьбе самой хозяйки, которой срочно понадобились деньги, а выручку положила обратно в комод. Суд эти доводы отверг, указав в решении, что ни в переписке, ни в показаниях свидетелей нет ни слова о просьбе сдать часы.