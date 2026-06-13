Горничная в Москве представлялась женой лорда, чтобы сбыть краденые часы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Горничную в Москве приговорили к пяти годам колонии за кражу часов Rolex и других дорогих часов, которые она сбыла в ломбард.
- Женщина представлялась бывшей женой британского лорда и несколько раз приходила в ломбард, закладывая, выкупая и меняя часы.
- Апелляционный суд исключил мошенничество из приговора и отменил наказание по этой статье, в результате чего осужденную освободили в связи с истечением сроков давности.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Суд в Москве приговорил горничную к пяти годам колонии за кражу часов Rolex — женщина сбыла их в ломбард, представившись бывшей женой британского лорда, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них сказано, что хозяйка квартиры наняла через агентство горничную для уборки и подготовки дома к возвращению семьи из отпуска. Дождавшись, когда хозяева уедут, женщина опустошила комод в спальне: она украла мужские часы Rolex Submariner Hulk, женские Rolex DateJust, Cartier Tank Américaine Diamonds и Audemars Piguet Royal Oak Offshore Lady, а также крупную сумму наличными.
В Ингушетии задержали школьницу по подозрению в краже 3200 долларов
18 февраля, 15:01
По данным из открытых источников, рыночная стоимость похищенных часов на момент совершения преступления могла варьироваться от 4,5 миллионов до шести миллионов рублей.
После кражи, как следует из материалов, горничная отнесла часы в ломбард. Согласно показаниям менеджера, запомнившего клиентку, та представилась бывшей женой английского лорда и уверяла, что часы принадлежат ей и покойному мужу. В документах отмечается, что женщина несколько раз приходила в ломбард: закладывала, выкупала, меняла одни часы на другие.
При этом в какой-то момент женщина улетела в Армению и Турцию и несколько дней не появлялась в квартире, но все это время она ежедневно отправляла хозяйке в мессенджер отчеты о якобы проделанной работе, например о вымытом холодильнике и уборке в ванной. Хозяйка, не подозревая об обмане, переводила ей деньги за эти дни, говорится в материалах. Полученные таким образом деньги суд квалифицировал как мошенничество.
В суде горничная вину не признала. Она заявила, что сдавала часы по просьбе самой хозяйки, которой срочно понадобились деньги, а выручку положила обратно в комод. Суд эти доводы отверг, указав в решении, что ни в переписке, ни в показаниях свидетелей нет ни слова о просьбе сдать часы.
Суд первой инстанции признал женщину виновной в краже в особо крупном размере и мошенничестве, назначив пять лет колонии и штраф 100 тысяч рублей. Однако апелляционный суд исключил мошенничество из приговора и отменил наказание по этой статье. В результате осужденную освободили в связи с истечением сроков давности.