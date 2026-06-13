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GlobalSign начал отзыв цифровых SSL-сертификатов у российских компаний - РИА Новости, 13.06.2026
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19:43 13.06.2026 (обновлено: 20:47 13.06.2026)
GlobalSign начал отзыв цифровых SSL-сертификатов у российских компаний

РИА Новости: GlobalSign начал отзыв цифровых сертификатов у российских компаний

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Работа за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный удостоверяющий центр GlobalSign начал отзыв цифровых SSL-сертификатов у российских компаний.
  • Решение об отзыве сертификатов принято из-за новых требований консорциума CA/Browser Forum, которые подразумевают исполнение международных санкционных ограничений.
  • Отзыв сертификатов производится поэтапно и в одностороннем порядке, локальное юридическое лицо не имеет влияния на решения консорциума.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Международный удостоверяющий центр GlobalSign в субботу утром начал отзыв цифровых SSL-сертификатов у российских компаний, следует из письма гендиректора "Джи-Эм-О Глобал Сайн Раша" Дмитрия Рыжикова, которое есть в распоряжении РИА Новости.
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"Международный консорциум CA/Browser Forum (глобальный регулирующий орган, устанавливающий единые правила выпуска цифровых сертификатов для всех удостоверяющих центров в мире) утвердил обновленные требования к проверке организаций. К нашему глубокому сожалению, текущие жесткие регламенты этого консорциума напрямую подразумевают исполнение международных санкционных ограничений. В связи с этим глобальный Удостоверяющий центр начал процедуру принудительного отзыва части ранее выпущенных сертификатов для компаний из РФ", — говорится в письме.

"Отзыв запланирован на субботу, 13 июня, в 2:10 BST", — добавляется там.
В письме отмечается, что данное решение затронуло часть портфеля сертификатов, реализованных через "вашу партнерскую сеть". При этом на текущий момент отзыв применяется поэтапно и часть ранее выпущенных сертификатов пока продолжает функционировать в стандартном режиме, заверили там.
Отзыв сертификатов производится в одностороннем порядке международным регулятором. И ООО "Джи-Эм-О Глобал Сайн Раша" как локальное юридическое лицо не имеет правовых или технических рычагов влияния на решения данного консорциума.
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"Соответственно, данный инцидент является исключительно вопросом международной комплаенс-политики. Он не связан с какими-либо внутренними российскими проверками или наличием уязвимостей в безопасности систем ваших клиентов", - пояснили в письме.
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