Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Украина защищает свою свободу, вызвало волну смеха в Бундестаге, пишет газета Welt.
- Мерц попытался обвинить высмеявших его депутатов в неправоте и упрекнуть их в посещении России, но его проигнорировали.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Украина якобы защищает свою свободу, вызвало волну смеха в Бундестаге, пишет немецкая газета Welt.
""Украина защищает свою свободу уже более четырех лет", — сказал Мерц. Со стороны парламентской группы "Альтернативы для Германии" послышался смех", — говорится в материале.
Издание отмечает, что Мерц попытался обвинить высмеявших его депутатов в том, что они не правы, и упрекнуть их в посещении России, но его проигнорировали.