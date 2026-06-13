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Мерца публично высмеяли после слов об Украине - РИА Новости, 13.06.2026
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02:19 13.06.2026
Мерца публично высмеяли после слов об Украине

Welt: слова Мерца об Украине вызвали приступ смеха среди депутатов Бундестага

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Украина защищает свою свободу, вызвало волну смеха в Бундестаге, пишет газета Welt.
  • Мерц попытался обвинить высмеявших его депутатов в неправоте и упрекнуть их в посещении России, но его проигнорировали.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Украина якобы защищает свою свободу, вызвало волну смеха в Бундестаге, пишет немецкая газета Welt.
""Украина защищает свою свободу уже более четырех лет", — сказал Мерц. Со стороны парламентской группы "Альтернативы для Германии" послышался смех", — говорится в материале.
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Издание отмечает, что Мерц попытался обвинить высмеявших его депутатов в том, что они не правы, и упрекнуть их в посещении России, но его проигнорировали.
Ранее сообщалось, что недовольство депутатов вызвало и заявление Мерца о необходимости продолжить финансовую поддержку Киеву за счет кредитов.
Исследование социологического института INSA для газеты Bild ранее показало, что рейтинг недовольства Мерцем в Германии установил новый исторический антирекорд. Согласно результатам исследования, работой действующего канцлера удовлетворены только 15% участников опроса.
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