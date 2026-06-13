В Германии нашли почти полностью уцелевшую немецкую САУ времен войны

Краткий пересказ от РИА ИИ Строители обнаружили почти полностью уцелевшую немецкую САУ Sturmgeschütz III (StuG III) времен Второй мировой войны на военно-морской авиабазе Нордхольц в Германии.

Состояние найденной САУ оценивается как исключительное, детали ходовой части выглядят практически как новые, на корпусе видны следы оригинальной камуфляжной окраски.

Находку планируют передать в Немецкий танковый музей в Мунстере для реставрации и впоследствии выставить в Музее военной истории бундесвера в Дрездене.

БЕРЛИН, 13 июн - РИА Новости. Почти полностью уцелевшую немецкую самоходно-артиллерийскую установку (САУ) Sturmgeschütz III (StuG III) времен Второй мировой войны обнаружили строители в ходе работ на северо-западе Германии, сообщает Почти полностью уцелевшую немецкую самоходно-артиллерийскую установку (САУ) Sturmgeschütz III (StuG III) времен Второй мировой войны обнаружили строители в ходе работ на северо-западе Германии, сообщает газета Bild.

"Уникальную находку сделали на военно-морской авиабазе Нордхольц на побережье Северного моря в Нижней Саксонии. В ходе строительных работ рабочие наткнулись на практически неповрежденный танк вермахта. Самоходно-артиллерийская установка StuG III весом 29 тонн, похоже, пролежала в песке около 80 лет", - говорится в публикации.

Специалисты назвали состояние танка исключительным. По их оценкам, детали ходовой части выглядят практически как новые, а на корпусе до сих пор видны следы оригинальной камуфляжной окраски. Археологи предполагают, что союзники закопали САУ вместе с другим военным металлоломом после окончания войны.

Как отмечает Bild, StuG III была предназначена для борьбы с танками. Всего к апрелю 1945 года было выпущено около 9,3 тысяч машин этого типа.