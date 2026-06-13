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В Германии нашли почти полностью уцелевшую немецкую САУ времен войны - РИА Новости, 13.06.2026
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17:23 13.06.2026
В Германии нашли почти полностью уцелевшую немецкую САУ времен войны

В Германии нашли почти полностью уцелевшую немецкую САУ StuG III времен войны

© A. Hüser/Archäologische Denkmalpflege Landkreis CuxhavenСамоходно-артиллерийская установка StuG III
Самоходно-артиллерийская установка StuG III - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© A. Hüser/Archäologische Denkmalpflege Landkreis Cuxhaven
Самоходно-артиллерийская установка StuG III
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Строители обнаружили почти полностью уцелевшую немецкую САУ Sturmgeschütz III (StuG III) времен Второй мировой войны на военно-морской авиабазе Нордхольц в Германии.
  • Состояние найденной САУ оценивается как исключительное, детали ходовой части выглядят практически как новые, на корпусе видны следы оригинальной камуфляжной окраски.
  • Находку планируют передать в Немецкий танковый музей в Мунстере для реставрации и впоследствии выставить в Музее военной истории бундесвера в Дрездене.
БЕРЛИН, 13 июн - РИА Новости. Почти полностью уцелевшую немецкую самоходно-артиллерийскую установку (САУ) Sturmgeschütz III (StuG III) времен Второй мировой войны обнаружили строители в ходе работ на северо-западе Германии, сообщает газета Bild.
"Уникальную находку сделали на военно-морской авиабазе Нордхольц на побережье Северного моря в Нижней Саксонии. В ходе строительных работ рабочие наткнулись на практически неповрежденный танк вермахта. Самоходно-артиллерийская установка StuG III весом 29 тонн, похоже, пролежала в песке около 80 лет", - говорится в публикации.
Специалисты назвали состояние танка исключительным. По их оценкам, детали ходовой части выглядят практически как новые, а на корпусе до сих пор видны следы оригинальной камуфляжной окраски. Археологи предполагают, что союзники закопали САУ вместе с другим военным металлоломом после окончания войны.
Как отмечает Bild, StuG III была предназначена для борьбы с танками. Всего к апрелю 1945 года было выпущено около 9,3 тысяч машин этого типа.
Находку планируется передать в Немецкий танковый музей в Мунстере для проведения реставрации. В дальнейшем ее планируют выставить в Музее военной истории бундесвера в Дрездене.
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