Первый в мире винный город открыли в Геленджике

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Геленджике открылся первый в России и в мире эногастрономический кластер «Винный город „Белый мыс“».
- «Сердцем» Винного города стал Музей вина Льва Голицына с постоянной экспозицией площадью более 3 тысяч квадратных метров.
- В кластере будут работать энотека, дегустационные залы, тематические рестораны, кинотеатр, театр, экспоцентр, ЗАГС, Академия вина и Испытательно-лабораторный центр.
ГЕЛЕНДЖИК, 13 июн - РИА Новости. Первый в России и в мире эногастрономический кластер Винный город "Белый мыс" открылся в Геленджике, передает корреспондент РИА Новости.
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"Когда у проектов нет аналогов в мире, это всегда сложно, с одной стороны, с другой стороны - всегда интересно… С завтрашнего дня мы начинаем принимать гостей", - сказал журналистам руководитель проекта Дмитрий Левицкий.
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Винный город "Белый мыс" в Геленджике - это открытое городское пространство площадью более 42 тысяч квадратных метров, где соединяются история российского виноделия, профессиональная винная экспертиза, культурные события и гастрономия.
"Сердцем" Винного города стал Музей вина Льва Голицына, основоположника российского виноделия, основателя заводов "Новый Свет", "Массандра" и "Абрау-Дюрсо". Постоянная экспозиция площадью более 3 тысяч квадратных метров стала одной из крупнейших в мире. В ее основе - подлинные предметы и архивные документы, значительная часть которых ранее не экспонировалась.
Помимо музея, для гостей кластера будет работать энотека с крупнейшей коллекцией российского вина, дегустационные залы, тематические рестораны, кинотеатр, театр, экспоцентр и ЗАГС. Для профессионального сообщества в "Белом мысе" будет работать Академия вина и Испытательно-лабораторный центр, а также представительство Ассоциации виноградарей и виноделов России.
Как ранее отмечал Левицкий в интервью РИА Новости, "Белый мыс" построен в стиле биотек - без прямых углов, с органичными формами, "как будто вода стекает с горы в море".
Винный город "Белый мыс" - проект Группы Банка "Россия". Архитектором выступило бюро "Даер Рус" под руководством архитектора Филипа Болла. Реализация проекта осуществлялась компанией "Велесстрой".