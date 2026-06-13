Москвичам напомнили правила безопасной эксплуатации газового оборудования

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Перед длительным отсутствием летом важно позаботиться о безопасной эксплуатации газового оборудования.
- Необходимо перекрыть краны на газовых приборах и на опусках перед ними, не перекрывать краны на общедомовых газовых стояках, а также заранее согласовать перенос даты планового технического обслуживания, если она совпадает с вашим отсутствием.
- Детям дошкольного возраста не стоит разрешать самостоятельно пользоваться газовой плитой и не следует оставлять их без присмотра рядом с работающим оборудованием.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Москвичам напомнили, что перед длительным отсутствием летом важно позаботиться о безопасной эксплуатации газового оборудования, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"Летом многие отправляются на дачу или в путешествие. Перед длительным отсутствием важно позаботиться о безопасной эксплуатации газового оборудования", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".
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В комплексе горхозяйства напомнили москвичам, что необходимо перекрыть краны на газовых приборах и на опусках перед ними, не перекрывать краны на общедомовых газовых стояках, если дата планового технического обслуживания совпадает с вашим отсутствием, заранее согласовать ее перенос.
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"Если дети часто остаются дома одни, обязательно напомните им правила безопасного обращения с газовыми приборами. Ребятам важно знать, что газ нельзя увидеть, но можно почувствовать", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что детям дошкольного возраста не стоит разрешать самостоятельно пользоваться газовой плитой, не следует оставлять их без присмотра рядом с работающим оборудованием.
"Объясните, что в любой непонятной ситуации необходимо связаться с родителями или позвонить в аварийную службу по номеру 104", - уточняется в сообщении.
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