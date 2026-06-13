Рейтинг@Mail.ru
Москвичам напомнили правила безопасной эксплуатации газового оборудования - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
20:30 13.06.2026
Москвичам напомнили правила безопасной эксплуатации газового оборудования

Москвичам напомнили, как в период отпусков использовать газовое оборудование

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыСотрудник "Могаза" проверяет газовое оборудование в квартире
Сотрудник Могаза проверяет газовое оборудование в квартире - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Сотрудник "Могаза" проверяет газовое оборудование в квартире. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Перед длительным отсутствием летом важно позаботиться о безопасной эксплуатации газового оборудования.
  • Необходимо перекрыть краны на газовых приборах и на опусках перед ними, не перекрывать краны на общедомовых газовых стояках, а также заранее согласовать перенос даты планового технического обслуживания, если она совпадает с вашим отсутствием.
  • Детям дошкольного возраста не стоит разрешать самостоятельно пользоваться газовой плитой и не следует оставлять их без присмотра рядом с работающим оборудованием.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Москвичам напомнили, что перед длительным отсутствием летом важно позаботиться о безопасной эксплуатации газового оборудования, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"Летом многие отправляются на дачу или в путешествие. Перед длительным отсутствием важно позаботиться о безопасной эксплуатации газового оборудования", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".
Газовая плита - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Москве проверят около 1,8 миллиона газовых плит
16 января, 12:40
В комплексе горхозяйства напомнили москвичам, что необходимо перекрыть краны на газовых приборах и на опусках перед ними, не перекрывать краны на общедомовых газовых стояках, если дата планового технического обслуживания совпадает с вашим отсутствием, заранее согласовать ее перенос.
«
"Если дети часто остаются дома одни, обязательно напомните им правила безопасного обращения с газовыми приборами. Ребятам важно знать, что газ нельзя увидеть, но можно почувствовать", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что детям дошкольного возраста не стоит разрешать самостоятельно пользоваться газовой плитой, не следует оставлять их без присмотра рядом с работающим оборудованием.
"Объясните, что в любой непонятной ситуации необходимо связаться с родителями или позвонить в аварийную службу по номеру 104", - уточняется в сообщении.
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В Москве опубликовали график проверок газовых плит в 2026 году
24 декабря 2025, 11:26
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосгазОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала