Краткий пересказ от РИА ИИ Перед длительным отсутствием летом важно позаботиться о безопасной эксплуатации газового оборудования.

Необходимо перекрыть краны на газовых приборах и на опусках перед ними, не перекрывать краны на общедомовых газовых стояках, а также заранее согласовать перенос даты планового технического обслуживания, если она совпадает с вашим отсутствием.

Детям дошкольного возраста не стоит разрешать самостоятельно пользоваться газовой плитой и не следует оставлять их без присмотра рядом с работающим оборудованием.

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Москвичам напомнили, что перед длительным отсутствием летом важно позаботиться о безопасной эксплуатации газового оборудования, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

"Летом многие отправляются на дачу или в путешествие. Перед длительным отсутствием важно позаботиться о безопасной эксплуатации газового оборудования", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс"

В комплексе горхозяйства напомнили москвичам, что необходимо перекрыть краны на газовых приборах и на опусках перед ними, не перекрывать краны на общедомовых газовых стояках, если дата планового технического обслуживания совпадает с вашим отсутствием, заранее согласовать ее перенос.

« "Если дети часто остаются дома одни, обязательно напомните им правила безопасного обращения с газовыми приборами. Ребятам важно знать, что газ нельзя увидеть, но можно почувствовать", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что детям дошкольного возраста не стоит разрешать самостоятельно пользоваться газовой плитой, не следует оставлять их без присмотра рядом с работающим оборудованием.