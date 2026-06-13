В Берлине преступники ограбили супружескую пару, выдав себя за полицейских

"Несколько вооруженных преступников, выдававших себя за полицейских, в пятницу проникли в квартиру на 17 этаже и атаковали ее жильцов. Супружеская пара получила тяжелые травмы. По имеющейся информации, грабители скрылись с примерно 100 тысячами евро наличными", - говорится в сообщении газеты.