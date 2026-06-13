В Берлине преступники ограбили супружескую пару, выдав себя за полицейских

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Несколько вооруженных людей, представившихся сотрудниками полиции, проникли в квартиру в берлинском районе Марцан и ограбили супружескую пару.
- Грабители похитили около 100 тысяч евро и нанесли супругам тяжелые травмы.
- Одного из грабителей задержали сыновья пары, но его соучастникам удалось скрыться.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Несколько вооруженных людей представились сотрудниками полиции, чтобы попасть в квартиру в берлинском районе Марцан, после чего ограбили проживавшую в ней супружескую пару, похитив около 100 тысяч евро, пишет газета Bild со ссылкой на правоохранительные органы.
"Несколько вооруженных преступников, выдававших себя за полицейских, в пятницу проникли в квартиру на 17 этаже и атаковали ее жильцов. Супружеская пара получила тяжелые травмы. По имеющейся информации, грабители скрылись с примерно 100 тысячами евро наличными", - говорится в сообщении газеты.
По данным издания, грабители позвонили в дверь, представившись правоохранителями. Когда им открыли, они ворвались в квартиру и распылили слезоточивый газ. Женщину, проживавшую в квартире, ударили прикладом оружия по голове, ее супруг получил колотую рану.
Отмечается, что одного из вооруженных грабителей до приезда полиции задержали сыновья пары, но его соучастникам удалось скрыться, успев прихватить круглую сумму наличных. Представитель прокуратуры в комментарии Bild заявил, что ведется расследование.
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