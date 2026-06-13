Антироссийская риторика среди французов почти прекратилась, заявил Оранский

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Антироссийская риторика среди обычных французов практически прекратилась, сообщил генконсул России в Марселе Станислав Оранский.
- Теперь от французов все чаще можно услышать слова поддержки, отметил Оранский.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Антироссийская риторика среди обычных французов практически прекратилась, сообщил в интервью РИА Новости генконсул России в Марселе Станислав Оранский.
По словам российского генконсула, с 2022 года отношение обычных французов к России в корне поменялось.
«
"На первых порах мы получали звонки и письма от местных граждан с обвинениями во всем, что происходит в рамках российско-украинского конфликта и проведения российскими властями специальной военной операции. Однако со временем антироссийская риторика со стороны французских граждан практически прекратилась", - рассказал он.
Как отметил Оранский, теперь же от французов все чаще можно услышать слова поддержки.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 15 июня в 08.00 мск.