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Антироссийская риторика среди французов почти прекратилась, заявил Оранский - РИА Новости, 13.06.2026
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15:41 13.06.2026
Антироссийская риторика среди французов почти прекратилась, заявил Оранский

РИА Новости: Оранский заявил, что французы прекратили антироссийскую риторику

© Фото : Генеральное консульство Российской Федерации в МарселеГенеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский
Генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : Генеральное консульство Российской Федерации в Марселе
Генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Антироссийская риторика среди обычных французов практически прекратилась, сообщил генконсул России в Марселе Станислав Оранский.
  • Теперь от французов все чаще можно услышать слова поддержки, отметил Оранский.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Антироссийская риторика среди обычных французов практически прекратилась, сообщил в интервью РИА Новости генконсул России в Марселе Станислав Оранский.
По словам российского генконсула, с 2022 года отношение обычных французов к России в корне поменялось.
«
"На первых порах мы получали звонки и письма от местных граждан с обвинениями во всем, что происходит в рамках российско-украинского конфликта и проведения российскими властями специальной военной операции. Однако со временем антироссийская риторика со стороны французских граждан практически прекратилась", - рассказал он.
Как отметил Оранский, теперь же от французов все чаще можно услышать слова поддержки.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 15 июня в 08.00 мск.
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