Антироссийская риторика среди французов почти прекратилась, заявил Оранский

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"На первых порах мы получали звонки и письма от местных граждан с обвинениями во всем, что происходит в рамках российско-украинского конфликта и проведения российскими властями специальной военной операции. Однако со временем антироссийская риторика со стороны французских граждан практически прекратилась", - рассказал он.