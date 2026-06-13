Во Франции игнорируют жалобы россиян на дискриминацию, заявил генконсул

Краткий пересказ от РИА ИИ Генеральное консульство России в Марселе регулярно получает обращения россиян с жалобами на дискриминацию.

По словам генерального консула России в Марселе, правоохранительные органы Франции бездействуют в ответ на такие жалобы.

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Полиция Франции бездействует в ответ на жалобы россиян на дискриминацию, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.

"В генконсульство регулярно поступают подобные обращения", - сказал дипломат в ответ на вопрос агентства о том, получает ли ведомство обращения россиян с жалобами на дискриминацию.

По словам Оранского, генконсульство внимательно относится к таким сигналам и берет ситуацию на контроль.