Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральное консульство России в Марселе регулярно получает обращения россиян с жалобами на дискриминацию.
- По словам генерального консула России в Марселе, правоохранительные органы Франции бездействуют в ответ на такие жалобы.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Полиция Франции бездействует в ответ на жалобы россиян на дискриминацию, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.
"В генконсульство регулярно поступают подобные обращения", - сказал дипломат в ответ на вопрос агентства о том, получает ли ведомство обращения россиян с жалобами на дискриминацию.
По словам Оранского, генконсульство внимательно относится к таким сигналам и берет ситуацию на контроль.
"Однако отмечаем, что при обращении граждан по таким вопросам в местные правоохранительные органы французская сторона бездействует", - отметил российский генконсул.