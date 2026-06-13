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Во Франции игнорируют жалобы россиян на дискриминацию, заявил генконсул - РИА Новости, 13.06.2026
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03:37 13.06.2026
Во Франции игнорируют жалобы россиян на дискриминацию, заявил генконсул

Оранский: полиция Франции не реагирует на жалобы россиян на дискриминацию

© AP Photo / Nicolas GarrigaСотрудник полиции Франции
Сотрудник полиции Франции - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Nicolas Garriga
Сотрудник полиции Франции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральное консульство России в Марселе регулярно получает обращения россиян с жалобами на дискриминацию.
  • По словам генерального консула России в Марселе, правоохранительные органы Франции бездействуют в ответ на такие жалобы.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Полиция Франции бездействует в ответ на жалобы россиян на дискриминацию, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.
"В генконсульство регулярно поступают подобные обращения", - сказал дипломат в ответ на вопрос агентства о том, получает ли ведомство обращения россиян с жалобами на дискриминацию.
По словам Оранского, генконсульство внимательно относится к таким сигналам и берет ситуацию на контроль.
"Однако отмечаем, что при обращении граждан по таким вопросам в местные правоохранительные органы французская сторона бездействует", - отметил российский генконсул.
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