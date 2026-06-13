Краткий пересказ от РИА ИИ Фермер на юге Франции узнал, что он уже 32 года числится в государственных системах как умершее лицо.

Семья фермеров получила письмо от коммерческого суда с требованием привести в порядок данные по их сельхозкооперативу, так как указанный в документах управляющий числится мертвым.

Канцелярия суда запросила у фермера выписку из актовой записи о рождении для перепроверить информацию, но причина ошибки пока не объяснена.

ПАРИЖ, 13 июн – РИА Новости. Фермер на юге Франции узнал, что он уже 32 года числится в государственных системах как умершее лицо, сообщил в субботу т Фермер на юге Франции узнал, что он уже 32 года числится в государственных системах как умершее лицо, сообщил в субботу т елеканал France 3.

"Это история, в которую с трудом верится, не дает покоя семье фермеров в (департаменте – ред.) Верхняя Луара. Патрис, отец семейства, уже 32 года считается умершим, в то время как на самом деле он жив", - говорится в материале.

В апреле семья получила от коммерческого суда письмо с требованием привести в порядок данные по их сельхозкооперативу с учетом того, что указанный в документах управляющий якобы мертв, передает France 3. В противном случае предприятие пригрозили исключить из реестра. Именно так фермер и узнал, что числится по документам умершим с 1994 года.

После обращения мужчины суд предположил, что у него в семье есть скончавшийся тезка, однако фермер отрицает это, сообщает телеканал. В связи с этим канцелярия органа запросила у него выписку из актовой записи о рождении, чтобы перепроверить информацию.