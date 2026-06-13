Рейтинг@Mail.ru
Во Франции фермер узнал, что уже 32 года числится умершим - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:38 13.06.2026
Во Франции фермер узнал, что уже 32 года числится умершим

France 3: во Франции фермер узнал, что уже 32 года числится умершим

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фермер на юге Франции узнал, что он уже 32 года числится в государственных системах как умершее лицо.
  • Семья фермеров получила письмо от коммерческого суда с требованием привести в порядок данные по их сельхозкооперативу, так как указанный в документах управляющий числится мертвым.
  • Канцелярия суда запросила у фермера выписку из актовой записи о рождении для перепроверить информацию, но причина ошибки пока не объяснена.
ПАРИЖ, 13 июн – РИА Новости. Фермер на юге Франции узнал, что он уже 32 года числится в государственных системах как умершее лицо, сообщил в субботу телеканал France 3.
"Это история, в которую с трудом верится, не дает покоя семье фермеров в (департаменте – ред.) Верхняя Луара. Патрис, отец семейства, уже 32 года считается умершим, в то время как на самом деле он жив", - говорится в материале.
В апреле семья получила от коммерческого суда письмо с требованием привести в порядок данные по их сельхозкооперативу с учетом того, что указанный в документах управляющий якобы мертв, передает France 3. В противном случае предприятие пригрозили исключить из реестра. Именно так фермер и узнал, что числится по документам умершим с 1994 года.
После обращения мужчины суд предположил, что у него в семье есть скончавшийся тезка, однако фермер отрицает это, сообщает телеканал. В связи с этим канцелярия органа запросила у него выписку из актовой записи о рождении, чтобы перепроверить информацию.
Семья направила в суд все необходимые документы, однако никто так и не смог пока объяснить произошедшую ошибку, сказано в материале.
Кошка - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
СМИ: мужчина отсудил деньги за увольнение из-за смерти кота, но умер сам
22 января, 21:30
 
В миреФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала