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Во Франции шесть человек осудили за кражу редких русских книг - РИА Новости, 13.06.2026
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12:51 13.06.2026 (обновлено: 12:52 13.06.2026)
Во Франции шесть человек осудили за кражу редких русских книг

Monde: во Франции шестерых граждан Грузии осудили за кражу редких русских книг

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шестеро граждан Грузии приговорены во Франции к срокам от полутора лет условно до семи лет тюрьмы за кражу редких изданий русских классиков.
  • Михаил Замтарадзе получил максимальный срок в семь лет и запрет на въезд во Францию после отбытия наказания.
  • Двое обвиняемых осуждены заочно и получили по шесть лет тюрьмы, так как отбывают наказание в Грузии, которая не выдает своих граждан.
ПАРИЖ, 13 июн – РИА Новости. Суд во Франции приговорил шестерых граждан Грузии к срокам до семи лет за кражу редких изданий русских классиков, в том числе Александра Пушкина, сообщает газета Monde.
Ранее прокуратура во Франции запросила для преступников до восьми лет тюрьмы. Они обвинялись в похищении редких книг, включая первые экземпляры и рукописи произведений русских классиков XIX века, в том числе Пушкина и Михаила Лермонтова. Прокуратура считала, что эти люди стоят за ограблениями Национальной библиотеки Франции в Париже и библиотеки Дидро в Лионе в 2023 году.
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"Шесть граждан Грузии были приговорены во Франции к срокам от полутора лет условно до семи лет тюрьмы за кражу произведений нескольких русских писателей из престижных библиотек в Париже и Лионе", - пишет газета.
Все подсудимые, пять мужчин и одна женщина, были признаны виновными в преступном сговоре с целью совершения преступления, а некоторые из них – также в краже культурных ценностей, говорится в статье.
Максимальный срок в семь лет получил Михаил Замтарадзе, которому также запретили въезд во Францию после отбытия наказания. Отмечается, что ранее его уже приговорили к трем годам и четырем месяцам тюрьмы в Литве за кражу книг более чем на 600 тысяч евро.
Другой подсудимый, Бека Цирекидзе, был приговорен к четырем годам лишения свободы, сообщает Monde. До этого он получил три с половиной года тюрьмы в Эстонии.
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Еще двоих обвиняемых судили заочно, поскольку они отбывают наказание в Грузии, которая не выдает своих граждан. На родине они были приговорены к пяти годам лишения свободы, а во Франции получили по шесть лет тюрьмы. В их отношении также был выдан ордер на арест, сказано в материале.
Согласно версии обвинения, эти люди могли действовать в двух отдельных группах в составе обширной преступной группировки, активной в ряде стран Европы. В частности, похожие случаи кражи редких книг были зафиксированы в Германии, Латвии, Польше, Швейцарии и Бельгии, сообщало издание Ouest-France.
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