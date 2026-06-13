Во Франции шесть человек осудили за кражу редких русских книг

ПАРИЖ, 13 июн – РИА Новости. Суд во Франции приговорил шестерых граждан Грузии к срокам до семи лет за кражу редких изданий русских классиков, в том числе Александра Пушкина, сообщает газета Monde.

Все подсудимые, пять мужчин и одна женщина, были признаны виновными в преступном сговоре с целью совершения преступления, а некоторые из них – также в краже культурных ценностей, говорится в статье.

Еще двоих обвиняемых судили заочно, поскольку они отбывают наказание в Грузии, которая не выдает своих граждан. На родине они были приговорены к пяти годам лишения свободы, а во Франции получили по шесть лет тюрьмы. В их отношении также был выдан ордер на арест, сказано в материале.