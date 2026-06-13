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"Жалкие попытки": в ЕС резко ответили на письмо отчаявшейся Каллас - РИА Новости, 13.06.2026
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03:41 13.06.2026
"Жалкие попытки": в ЕС резко ответили на письмо отчаявшейся Каллас

Христофору: письмо Каллас о своей важности для ЕС говорит о ее отчаянии

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что постоянное упоминание Каей Каллас своей важности для ЕС в письме к европейским чиновникам говорит о ее растущем отчаянии.
  • По словам эксперта, крупные страны Европейского союза недовольны работой Каллас, ее некомпетентностью и нежеланием иметь гибкую позицию по украинскому конфликту.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Постоянное упоминание своей важности для ЕС в письме главы евродипломатии Каи Каллас к европейским чиновникам говорит о ее растущем отчаянии, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Каллас только и пишет, что она приносит пользу дипломатии ЕС. Так является ли "принесением пользы" путь изоляции и ссоры с Китаем, Россией, США, Индией и почти всем глобальным Югом. Если честно, то эти жалкие попытки усидеть на своем месте полны отчаяния", — сказал он.
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По словам эксперта, крупные страны Европейского союза очень недовольны работой Каллас, ее некомпетентностью и нежеланием иметь гибкую позицию по украинскому конфликту.
"Так что единственная ценность этого письма в том, что мы лишний раз увидели, чего стоят слова главы евродипломатии", — подытожил журналист.
В четверг издание Politico сообщило, что Кая Каллас написала электронное письмо пяти тысячам сотрудников Европейской службы внутренних действий, в котором попыталась привести доводы, опровергающие необходимость реформ в евродипломатии.
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Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на высокопоставленных чиновников, что страны Евросоюза обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы ЕС из-за недовольства работой ее главы Каи Каллас.
По данным FT, рассматривается несколько вариантов. Один из них заключается в лишении Каллас полномочий и переходе органа под контроль Еврокомиссии и государств-членов. Второй — в ограничении автономии главы дипслужбы.
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