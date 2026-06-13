"Жалкие попытки": в ЕС резко ответили на письмо отчаявшейся Каллас

Краткий пересказ от РИА ИИ Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что постоянное упоминание Каей Каллас своей важности для ЕС в письме к европейским чиновникам говорит о ее растущем отчаянии.

По словам эксперта, крупные страны Европейского союза недовольны работой Каллас, ее некомпетентностью и нежеланием иметь гибкую позицию по украинскому конфликту.

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Постоянное упоминание своей важности для ЕС в письме главы евродипломатии Каи Каллас к европейским чиновникам говорит о ее растущем отчаянии, такое мнение высказал в эфире своего Постоянное упоминание своей важности для ЕС в письме главы евродипломатии Каи Каллас к европейским чиновникам говорит о ее растущем отчаянии, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

Россией, США, Каллас только и пишет, что она приносит пользу дипломатии ЕС . Так является ли "принесением пользы" путь изоляции и ссоры с Китаем Индией и почти всем глобальным Югом . Если честно, то эти жалкие попытки усидеть на своем месте полны отчаяния", — сказал он.

По словам эксперта, крупные страны Европейского союза очень недовольны работой Каллас, ее некомпетентностью и нежеланием иметь гибкую позицию по украинскому конфликту.

"Так что единственная ценность этого письма в том, что мы лишний раз увидели, чего стоят слова главы евродипломатии", — подытожил журналист.

В четверг издание Politico сообщило, что Кая Каллас написала электронное письмо пяти тысячам сотрудников Европейской службы внутренних действий, в котором попыталась привести доводы, опровергающие необходимость реформ в евродипломатии.

Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на высокопоставленных чиновников, что страны Евросоюза обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы ЕС из-за недовольства работой ее главы Каи Каллас.