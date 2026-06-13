Европейцы создают "НАТО без взрослых", но не могут найти денег на это

До очередного саммита НАТО остаются считаные недели. И чем он ближе, тем все активнее западная пресса обсуждает идею создания "европейской НАТО", без участия Соединенных Штатов. В последнее время данная мысль приобрела конкретные очертания — и дебаты в основном ведутся по поводу того, нужно ли создавать отдельную структуру, альтернативную альянсу, или же постепенно структурировать ее внутри действующего блока.

На этой неделе в рамках упомянутых дебатов Европейский совет по международным отношениям (European Council on Foreign Relations, или сокращенно ECFR) опубликовал материалы любопытного исследования, проведенного в 15 европейских странах. Публикация была озаглавлена "Один дома", поскольку авторы отчета пришли к выводу, что европейцы оказались в ситуации главного персонажа одноименной комедии (которого сыграл Маколей Калкин) — мальчика, вдруг осознавшего, что он в одиночку, без взрослых, должен противостоять жутким злодеям. Роль злодея в данном случае, само собой, отведена России.

Как и герой фильма, большинство европейцев надеются, что "взрослые" когда-то вернутся, то есть после ухода на покой Дональда Трампа взаимоотношения между Европой и США восстановятся. Но на данном этапе, до возвращения Америки, надо что-то придумывать для защиты своего жилища. Ну, там раскалить дверную ручку или полить ступени водой. А еще, если помните, герой этого фильма запустил под громкую музыку двигающиеся манекены, чтобы создать впечатление у злодеев о наличии "коллективной обороны" в доме, оставшемся без защиты взрослых. Вот примерно так сейчас и планируют действовать европейцы.

Правда, сами они в силы своего коллектива не очень-то верят. В то, что собственные граждане захотят защищать свою страну от России, верит меньшинство опрошенных. Например, в Германии — лишь 29% (при 63% не надеющихся на это). Тем забавнее видеть, что относительное большинство жителей тех или иных государств ЕС рассчитывают на помощь коллективной Европы. То есть свои граждане защищать родину не готовы, а ждут, что вот европейцы из других стран придут и спасут!

Причем заметно, что слепая вера в способность Европы защитить своих союзников сильнее как раз в тех странах, где сейчас активнее всего пропагандируют необходимость военной поддержки Украины. Абсолютным лидером является Дания, где 88% верят в спасение, которое придет из Европы, за ней следуют Нидерланды, Швеция, Британия. Наличие в этом перечне последней особенно примечательно, учитывая тот факт, что британцы вышли из состава ЕС и признают свое бессилие, если придется защищать Европу от "страшных русских". А вот, скажем, 51% жителей Болгарии резонно полагают, что европейцы их защищать не будут (проходили в разные периоды истории). На удивление высок процент пессимистов в некогда наиболее еврооптимистичной Польше — 49% не верят в Европу против 45% надеющихся на нее.

Отсюда и значительный разброд в мнениях по поводу того, надо ли заменять НАТО на сугубо европейскую военную организацию. Опрос ECFR выявил, что жители разделились по этому поводу на три примерно равные части: тех, кто поддерживает идею, тех, кто выступает против нее, и колеблющихся. Но эти колебания сразу куда-то деваются, когда речь заходит о создании собственных, не зависящих от США ядерных сил. Особенно горячо эту идею поддержали в той самой Польше, которая не верит в мощь коллективной Европы: там за нее выступают 66% жителей, а против — всего 15%.

Правда, энтузиазм большинства европейцев резко идет на убыль, когда речь заходит о деньгах. На вопрос о том, готовы ли они ради увеличения военных бюджетов снизить затраты на социальные нужды, отрицательно отвечают 63% итальянцев, 59% австрийцев, 56% немцев, 54% испанцев и так далее.

Подтверждением этих настроений стала ситуация в Британии, где больше всех кричали о необходимости "защищаться от агрессивной России", "увеличивать затраты на армию", "повышать боевую мощь". И вдруг на этой неделе британская публика получает неожиданное известие от правительства: оказывается, чтобы увеличить затраты на оборону, необходимо повышать налоги. В результате все разговоры о необходимости резко увеличить затраты на армию закончились тем, что правительство Кира Стармера согласилось поднять военный бюджет к 2030 году аж на 0,08%, что в итоге привело к отставке министра обороны Джона Хили. Причем правительство тут же объяснило гражданам: коварный министр пытался выбить деньги на армию ценой сокращения бюджетов больниц и школ. И весь военный пыл Лондона вдруг резко угас! В конце концов, не надо ничего тратить — европейцы ведь придут и защитят.

Бюргерам сейчас постоянно навязывают подобие аутотренинга: "Европа не бессильна. Континент богат, технологически продвинут и достаточно густонаселен, чтобы взять на себя бремя самого обычного сдерживания". А деньги — это вовсе не проблема для такого богатого региона. "Главное препятствие — психологическое: готовы ли мы думать и действовать с точки зрения европейской власти и сдерживания? Готовы ли мы нарушать табу?" Ну совсем как аутотренинг из уст юного героя все того же фильма: "Это мой дом. Я должен защитить его!"

Эти слова — из свежей статьи Стивена Эвертса, директора Института исследования безопасности ЕС, написанной им для нидерландской газеты NRC. Когда речь идет о табу, то имеются в виду ограничения Европы в отношениях с США и Россией. Хотя, казалось бы, все табу европейцы в отношениях с нами давно уже нарушили.

Да, у европейцев есть понимание того, что с деньгами на содержание своей "НАТО без взрослых" туговато. Бюргеры привыкли к определенному уровню жизни и не готовы затягивать пояса для поддержания собственного ВПК. И как заменить 65% нынешнего бюджета альянса (именно такова доля США), они не представляют. Британский идеолог русофобии Эдвард Лукас признался на днях в своей статье, что последние полтора года он со товарищи активно разъезжает по миру (и что самое страшное для прирожденного грантоеда, за свой счет!) с целью создать Европейский банк перевооружения, чтобы закрыть дыру в оборонном бюджете континента всего лишь в один триллион фунтов — пустяк какой для богатой Европы! Но, судя по этому признанию, дело продвигаются туго.