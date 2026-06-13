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Орбан намекнул, что последний раз переизбирается председателем "Фидес" - РИА Новости, 13.06.2026
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19:34 13.06.2026
Орбан намекнул, что последний раз переизбирается председателем "Фидес"

Орбан намекнул, что следующий год председательства в "Фидес" будет последним

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Орбан переизбран председателем партии "Фидес" после голосования на съезде, в котором приняли участие 729 членов партии.
  • Он намекнул, что будущий год его председательства будет последним, и выразил намерение передать партию молодому поколению.
  • На съезде было расширено председательство "Фидес" до 28 человек, включая представителей от каждой из 20 областей Венгрии и лидеров фракций в национальном и европейском парламенте.
БУДАПЕШТ, 13 июн - РИА Новости. Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан после переизбрания на посту председателя партии "Фидес" намекнул, что будущий год председательства будет последним.
На съезде партии 729 членов "Фидеса" проголосовали за кандидатуру Орбана, восемь воздержались. Других кандидатур не выдвигалось. Орбан был президентом партии "Фидес" с 1993 по 2000 год и непрерывно с 2003 года.
"В руководстве партии "Фидес" должна произойти смена поколений. Пусть придут молодые люди, те, кому за тридцать и сорок, кто готов посвятить тридцать или сорок лет своей жизни служению стране", - сказал Орбан.
Экс-премьер отметил, что считает целью передать молодому поколению обновленную партию "с шансами на победу", поэтому "ранее просил съезд принять решение только об однолетнем сроке председательского мандата".
Орбан также подчеркнул, что всегда будет работать для Венгрии, международные и европейские должности его не интересуют.
На съезде было расширено председательство "Фидес" до 28 человек. В руководство теперь будут входить представители от каждой из 20 областей Венгрии, лидеры фракций в национальном и европейском парламенте, избранные конгрессом председатель и четыре его заместителя.
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