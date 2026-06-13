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В Риме прошли многотысячные митинги и шествие ультраправых активистов - РИА Новости, 13.06.2026
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18:19 13.06.2026
В Риме прошли многотысячные митинги и шествие ультраправых активистов

В Риме состоялось шествие ультраправых за "ремиграцию"

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Риме прошел митинг и шествие крайне правых активистов под лозунгом о «ремиграции».
  • Участники акции, в основном молодые люди спортивного телосложения, несли национальные флаги Италии и скандировали кричалки.
  • Вице-президент комитета «Ремиграция» заявил, что входящие в комитет движения выступают за выдворение не только нелегальных мигрантов, но и законно находящихся в Италии иностранцев, работающих в рабских условиях.
РИМ, 13 июн - РИА Новости. Многотысячные митинг и шествие крайне правых активистов прошли в субботу днем в Риме под лозунгом о "ремиграции" - возвращении мигрантов в страны происхождения, передает корреспондент РИА Новости.
Местом сбора представителей правых движений, приехавших в Рим со всей Италии, стала площадь у моста через Тибр. Типичными участниками шествия стали молодые люди спортивного телосложения в футболках темных цветов, похожие на футбольных фанатов.
Как передает корреспондент РИА Новости, в манифестации приняли участие тысячи человек. В пресс-службе римской полиции вероятное число участников не прокомментировали.
Колонна демонстрантов, принесших исключительно национальные флаги Италии, двинулась от набережной вглубь жилых кварталов за большой растяжкой "Ремиграция и рекониста". Под первым лозунгом в Италии понимают совокупность ультраправых идей, касающихся принудительного возвращения мигрантов в страны происхождения.
Перед стартом колонны участники акции разогревали скандированием кричалок "Где все антифашисты?" и "Кто не скачет - коммунист". Под исполнение национального гимна Италии некоторые активисты вскидывали руки в так называемом "римском салюте".
В разговоре с РИА Новости вице-президент комитета "Ремиграция" рассказал, что входящие в него движения выступают за выдворение не только нелегальных мигрантов, но и законно находящихся на территории страны иностранцев, если те работают в рабских условиях в нарушение трудового законодательства.
"Это последняя возможность для народа Италии поднять голову, все остальные - хорошие и добрые уже исчерпаны", - заявил политик.
В субботу в Риме прошло сразу несколько политических мероприятий, свидетельствующих о поляризации взглядов в итальянском обществе.
В ответ на шествие крайне правых их противники из-за антифашистских движений образовали сразу две манифестации: профсоюзные активисты провели марш от Колизея, студенческие организации собрались в районе университета "Сапиенца". Также с одной из площадей колонной прошли противники абортов. В конгресс-центре близ Ватикана состоялся первый учредительного съезда правой оппозиционной партии "Национальное будущее".
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