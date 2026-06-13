Краткий пересказ от РИА ИИ Шульце, премьер Саксонии-Анхальт, исключил возможность создания коалиционного правительства с участием партий АдГ и "Левых".

Выборы в ландтаг земли Саксония-Анхальт намечены на 6 сентября.

Согласно актуальным социологическим опросам, только четыре партии располагают шансами на преодоление пятипроцентного избирательного барьера: АдГ, ХДС, "Левые" и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

БЕРЛИН, 13 июн - РИА Новости. Действующий премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Свен Шульце от правящей в Германии партии ХДС исключил возможность создания коалиционного правительства с участием оппозиционных партий "Альтернатива для Германии" (АдГ) и "Левых" в случае своего переизбрания на предстоящих региональных выборах.

Выборы в ландтаг земли Саксония-Анхальт, расположенной в восточной части ФРГ, намечены на 6 сентября.

"Я говорю совершенно четко: при мне за столом кабинета министров не будет ни одного министра от АдГ или от партии "Левых", - заявил Шульце в интервью телеканалу Reuters-TV.

Он также не подтвердил информацию о возможном расколе внутри ХДС и готовности части фракции пойти на сближение с АдГ после выборов.

Как отмечает Reuters-TV, заявления Шульце прозвучали на фоне прогнозируемых экспертами проблем при формировании в Саксонии-Анхальт будущей правительственной коалиции по итогам предстоящих региональных выборов. Согласно актуальным социологическим опросам, шансами на преодоление пятипроцентного избирательного барьера и получение представительства в региональном парламенте располагают на данный момент только четыре политические партии: АдГ, ХДС, "Левые" и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). При этом АдГ будучи лидером предвыборных рейтингов рассчитывает на единоличное формирование будущего регионального правительства.