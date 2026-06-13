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Премьер Саксонии-Анхальт исключил создание коалиции с АдГ и "Левыми" - РИА Новости, 13.06.2026
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16:49 13.06.2026
Премьер Саксонии-Анхальт исключил создание коалиции с АдГ и "Левыми"

Премьер Саксонии-Анхальт Шульце исключил создание коалиции с АдГ и «Левыми»

© AP Photo / Michael ProbstЛоготип АдГ в штаб-квартире партии в Берлине, Германия
Логотип АдГ в штаб-квартире партии в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Michael Probst
Логотип АдГ в штаб-квартире партии в Берлине, Германия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шульце, премьер Саксонии-Анхальт, исключил возможность создания коалиционного правительства с участием партий АдГ и "Левых".
  • Выборы в ландтаг земли Саксония-Анхальт намечены на 6 сентября.
  • Согласно актуальным социологическим опросам, только четыре партии располагают шансами на преодоление пятипроцентного избирательного барьера: АдГ, ХДС, "Левые" и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).
БЕРЛИН, 13 июн - РИА Новости. Действующий премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Свен Шульце от правящей в Германии партии ХДС исключил возможность создания коалиционного правительства с участием оппозиционных партий "Альтернатива для Германии" (АдГ) и "Левых" в случае своего переизбрания на предстоящих региональных выборах.
Выборы в ландтаг земли Саксония-Анхальт, расположенной в восточной части ФРГ, намечены на 6 сентября.
"Я говорю совершенно четко: при мне за столом кабинета министров не будет ни одного министра от АдГ или от партии "Левых", - заявил Шульце в интервью телеканалу Reuters-TV.
Он также не подтвердил информацию о возможном расколе внутри ХДС и готовности части фракции пойти на сближение с АдГ после выборов.
Как отмечает Reuters-TV, заявления Шульце прозвучали на фоне прогнозируемых экспертами проблем при формировании в Саксонии-Анхальт будущей правительственной коалиции по итогам предстоящих региональных выборов. Согласно актуальным социологическим опросам, шансами на преодоление пятипроцентного избирательного барьера и получение представительства в региональном парламенте располагают на данный момент только четыре политические партии: АдГ, ХДС, "Левые" и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). При этом АдГ будучи лидером предвыборных рейтингов рассчитывает на единоличное формирование будущего регионального правительства.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не исключил ранее победу оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на предстоящих выборах в земельные парламенты Саксонии-Анхальт и Мекленбурга-Передней Померании.
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В миреСаксония-АнхальтГерманияМекленбург-Передняя ПомеранияСвен ШульцеФридрих МерцХДС/ХСС
 
 
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