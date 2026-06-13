Правительство Орбана тайком строило лагерь для нелегалов, заявил Мадьяр

"(Экс-премьер Венгрии Виктор - ред.) Орбан говорил, что они никогда и ни при каких обстоятельствах не будут строить мигрантские лагеря. Между тем 21 августа правительство уже принимало решение о подготовке объекта для размещения беженцев", - сказал Мадьяр на пресс-конференции.