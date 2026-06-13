Рейтинг@Mail.ru
Правительство Орбана тайком строило лагерь для нелегалов, заявил Мадьяр - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 13.06.2026 (обновлено: 15:29 13.06.2026)
Правительство Орбана тайком строило лагерь для нелегалов, заявил Мадьяр

Мадьяр: правительство Орбана тайком строило лагерь для нелегалов

© AP Photo / Ebrahim NorooziПремьер-министр Венгрии Петер Мадьяр
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мадьяр заявил, что прошлое правительство страны тайно строило лагерь для приема нелегальных мигрантов.
  • Летом 2024 года суд ЕС наложил на Венгрию штраф в размере миллиона евро в день за отказ исполнять новые европейские правила по приему мигрантов.
БУДАПЕШТ, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр утверждает, что прошлое правительство страны тайком строило лагерь для приема нелегальных мигрантов.
Мадьяр напомнил, что летом 2024 года суд ЕС наложил штраф на Венгрию в размере миллиона евро в день за отказ исполнять новые европейские правила по приему мигрантов.
"(Экс-премьер Венгрии Виктор - ред.) Орбан говорил, что они никогда и ни при каких обстоятельствах не будут строить мигрантские лагеря. Между тем 21 августа правительство уже принимало решение о подготовке объекта для размещения беженцев", - сказал Мадьяр на пресс-конференции.
По его словам, прошлое правительство тайком планировало обустроить такой лагерь в Витнеде и выселить оттуда закарпатских беженцев с Украины.
Мадьяр также утверждал, что прошлые власти потратили на этот проект 16 миллионов долларов.
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
ЕС ищет страны, готовые разместить центры депортации мигрантов, пишут СМИ
7 июня, 23:52
 
В миреВенгрияУкраинаПетер МадьярЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала