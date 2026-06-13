Правительство Орбана тайком строило лагерь для нелегалов, заявил Мадьяр

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мадьяр заявил, что прошлое правительство страны тайно строило лагерь для приема нелегальных мигрантов.
- Летом 2024 года суд ЕС наложил на Венгрию штраф в размере миллиона евро в день за отказ исполнять новые европейские правила по приему мигрантов.
БУДАПЕШТ, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр утверждает, что прошлое правительство страны тайком строило лагерь для приема нелегальных мигрантов.
"(Экс-премьер Венгрии Виктор - ред.) Орбан говорил, что они никогда и ни при каких обстоятельствах не будут строить мигрантские лагеря. Между тем 21 августа правительство уже принимало решение о подготовке объекта для размещения беженцев", - сказал Мадьяр на пресс-конференции.
По его словам, прошлое правительство тайком планировало обустроить такой лагерь в Витнеде и выселить оттуда закарпатских беженцев с Украины.
Мадьяр также утверждал, что прошлые власти потратили на этот проект 16 миллионов долларов.