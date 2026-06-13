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В День России дроны ВСУ атаковали здание администрации в Энергодаре 26 раз - РИА Новости, 13.06.2026
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18:37 13.06.2026
В День России дроны ВСУ атаковали здание администрации в Энергодаре 26 раз

Здание администрации в Энергодаре в День России было атаковано БПЛА ВСУ 26 раз

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В День России здание Энергодара было атаковано дронами ВСУ 26 раз.
  • ВСУ продолжают атаковать городскую инфраструктуру Энергодара и после 12 июня.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Здание Энергодара было атаковано дронами ВСУ 12 июня - в День России и в День города 26 раз, сообщил глава города Максим Пухов.
«
"Вчера был День России и День города. Два праздника в один день. И именно этот день враг выбрал, чтобы нанести рекордное количество ударов по администрации Энергодара. Двадцать шесть прилетов БПЛА по зданию. За одни сутки. В праздник. Намеренно "поздравляли" нас", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что и в субботу ВСУ продолжают атаковать городскую инфраструктуру.
"Но мы стоим. Мы работаем. И каждый удар только прибавляет нам злости", - добавил он.
Ранее в субботу Пухов сообщил о том, что житель Энергодара пострадал от удара дрона по дороге в город, сохраняется высокая угроза атак БПЛА.
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