Московские электропоезда снизили скорость из-за непогоды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из-за ухудшения погодных условий на станциях Бескудниково и Москва-Бутырская электропоезда следуют со снижением скорости.
- Поезда Савеловского направления и МЦД-1 в обе стороны следуют с отклонением от графика.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Электропоезда на станциях Бескудниково и Москва-Бутырская следуют со снижением скорости из-за непогоды, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
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"В настоящее время из-за ухудшения погодных условий на станциях Бескудниково и Москва-Бутырская электропоезда следуют со снижением скорости. В связи с этим поезда Савеловского направления и МЦД-1 в обе стороны следуют с отклонением от графика", - говорится в сообщении в Telegram-канале.