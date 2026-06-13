Московские электропоезда снизили скорость из-за непогоды

«

"В настоящее время из-за ухудшения погодных условий на станциях Бескудниково и Москва-Бутырская электропоезда следуют со снижением скорости. В связи с этим поезда Савеловского направления и МЦД-1 в обе стороны следуют с отклонением от графика", - говорится в сообщении в Telegram-канале.