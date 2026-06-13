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Московские электропоезда снизили скорость из-за непогоды - РИА Новости, 13.06.2026
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22:54 13.06.2026
Московские электропоезда снизили скорость из-за непогоды

На станциях Бескудниково и Москва-Бутырская поезда следуют со снижением скорости

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПоезд Московского центрального диаметра
Поезд Московского центрального диаметра - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Поезд Московского центрального диаметра. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за ухудшения погодных условий на станциях Бескудниково и Москва-Бутырская электропоезда следуют со снижением скорости.
  • Поезда Савеловского направления и МЦД-1 в обе стороны следуют с отклонением от графика.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Электропоезда на станциях Бескудниково и Москва-Бутырская следуют со снижением скорости из-за непогоды, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
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"В настоящее время из-за ухудшения погодных условий на станциях Бескудниково и Москва-Бутырская электропоезда следуют со снижением скорости. В связи с этим поезда Савеловского направления и МЦД-1 в обе стороны следуют с отклонением от графика", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

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