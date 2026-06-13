Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил будущий визит лидеров АСЕАН в Россию - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 13.06.2026
Эксперт оценил будущий визит лидеров АСЕАН в Россию

Королев: саммит со странами АСЕАН может показать провал изоляции России Западом

© Фото : пресс-служба фонда "Росконгресс"Россия-АСЕАН
Россия-АСЕАН - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : пресс-служба фонда "Росконгресс"
Россия-АСЕАН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидеры стран АСЕАН прибудут в Россию на саммит Россия-АСЕАН, который ожидается 17-19 июня в Казани.
  • Приезд президента Филиппин и премьер-министра Сингапура на саммит будет рассматриваться как положительный сигнал для России и мирового сообщества.
  • Визит президента Филиппин и премьера Сингапура будет важен как показатель готовности этих стран сотрудничать с Россией, в первую очередь в сфере поставок энергоресурсов.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Прибытие лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Россию может стать определенным сигналом о том, что изоляции России не случилось, рассказал РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Александр Королев.
Саммит Россия-АСЕАН ожидается 17-19 июня в Казани. По словам главы МИД РФ Сергея Лавров, Москва будет рада видеть на саммите в Казани глав всех государств АСЕАН.
"Если приедет президент (Фердинанд - ред.) Маркос с Филиппин, это будет хороший сигнал для России и мирового сообщества, потому что Филиппины - официальный военно-политический союзник США... То же самое, если приедет премьер-министр Сингапура (Лоуренс Вонг). Это единственная страна АСЕАН, которая ввела санкции против России", - сказал Королев, оценивая, может ли саммит стать сигналом о том, что изоляции РФ не произошло на фоне политики Запада.
Он подчеркнул, что визит президента Филиппин и премьера Сингапура был бы важен как показатель готовности этих стран сотрудничать с Россией и в первую очередь в сфере поставок энергоресурсов.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Кремль в ближайшие дни проинформирует о мероприятиях саммита Россия — АСЕАН
10 июня, 12:59
 
В миреРоссияФилиппиныКазаньАлександр КорольСергей ЛавровВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала