Эксперт оценил будущий визит лидеров АСЕАН в Россию

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Прибытие лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Россию может стать определенным сигналом о том, что изоляции России не случилось, рассказал РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Александр Королев.

Он подчеркнул, что визит президента Филиппин и премьера Сингапура был бы важен как показатель готовности этих стран сотрудничать с Россией и в первую очередь в сфере поставок энергоресурсов.