Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидеры стран АСЕАН прибудут в Россию на саммит Россия-АСЕАН, который ожидается 17-19 июня в Казани.
- Приезд президента Филиппин и премьер-министра Сингапура на саммит будет рассматриваться как положительный сигнал для России и мирового сообщества.
- Визит президента Филиппин и премьера Сингапура будет важен как показатель готовности этих стран сотрудничать с Россией, в первую очередь в сфере поставок энергоресурсов.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Прибытие лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Россию может стать определенным сигналом о том, что изоляции России не случилось, рассказал РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Александр Королев.
Саммит Россия-АСЕАН ожидается 17-19 июня в Казани. По словам главы МИД РФ Сергея Лавров, Москва будет рада видеть на саммите в Казани глав всех государств АСЕАН.
"Если приедет президент (Фердинанд - ред.) Маркос с Филиппин, это будет хороший сигнал для России и мирового сообщества, потому что Филиппины - официальный военно-политический союзник США... То же самое, если приедет премьер-министр Сингапура (Лоуренс Вонг). Это единственная страна АСЕАН, которая ввела санкции против России", - сказал Королев, оценивая, может ли саммит стать сигналом о том, что изоляции РФ не произошло на фоне политики Запада.
Он подчеркнул, что визит президента Филиппин и премьера Сингапура был бы важен как показатель готовности этих стран сотрудничать с Россией и в первую очередь в сфере поставок энергоресурсов.