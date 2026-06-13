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Хуснуллин: шесть миллионов объектов в новых регионах поставили на учет - РИА Новости, 13.06.2026
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14:20 13.06.2026 (обновлено: 14:40 13.06.2026)
Хуснуллин: шесть миллионов объектов в новых регионах поставили на учет

Хуснуллин: 6 млн объектов недвижимости в новых регионах поставили на учет

© POOL | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© POOL
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Марат Хуснуллин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В новых регионах России уже поставлены на учет 6 миллионов объектов в рамках инвентаризации.
  • Масштабная инвентаризация и постановка на учет объектов недвижимости важны для оформления жилья и земельных участков, развития экономики и привлечения инвесторов.
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Шесть миллионов объектов недвижимости в новых регионах России уже поставлены на учет в рамках инвентаризации, доложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту РФ Владимиру Путину на совещании о развитии воссоединенных субъектов РФ в режиме видеоконференции.
"Совместно с Росреестром и Роскадастром организована масштабная работа по проведению сплошной инвентаризации и постановки на учет всех объектов недвижимости. Поставлена уже огромная цифра, 6 миллионов объектов", - сказал Хуснуллин.
По его словам, это очень важно для того, чтобы жители могли оформить свое жилье и земельные участки, развивать экономику, привлекать инвесторов, получать кредиты и увеличивать налоговые поступления.
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СтроительствоРоссияМарат ХуснуллинВладимир ПутинФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
 
 
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