Хуснуллин: шесть миллионов объектов в новых регионах поставили на учет

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости . Шесть миллионов объектов недвижимости в новых регионах России уже поставлены на учет в рамках инвентаризации, доложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту РФ Владимиру Путину на совещании о развитии воссоединенных субъектов РФ в режиме видеоконференции.

По его словам, это очень важно для того, чтобы жители могли оформить свое жилье и земельные участки, развивать экономику, привлекать инвесторов, получать кредиты и увеличивать налоговые поступления.