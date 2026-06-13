Хуснуллин: шесть миллионов объектов в новых регионах поставили на учет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В новых регионах России уже поставлены на учет 6 миллионов объектов в рамках инвентаризации.
- Масштабная инвентаризация и постановка на учет объектов недвижимости важны для оформления жилья и земельных участков, развития экономики и привлечения инвесторов.
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Шесть миллионов объектов недвижимости в новых регионах России уже поставлены на учет в рамках инвентаризации, доложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту РФ Владимиру Путину на совещании о развитии воссоединенных субъектов РФ в режиме видеоконференции.
"Совместно с Росреестром и Роскадастром организована масштабная работа по проведению сплошной инвентаризации и постановки на учет всех объектов недвижимости. Поставлена уже огромная цифра, 6 миллионов объектов", - сказал Хуснуллин.
По его словам, это очень важно для того, чтобы жители могли оформить свое жилье и земельные участки, развивать экономику, привлекать инвесторов, получать кредиты и увеличивать налоговые поступления.
Президент России Владимир Путин в субботу собрал совещание о развитии Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.