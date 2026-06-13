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Все поставленные цели в новых регионах будут достигнуты, заявил Хуснуллин - РИА Новости, 13.06.2026
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14:03 13.06.2026 (обновлено: 14:04 13.06.2026)
Все поставленные цели в новых регионах будут достигнуты, заявил Хуснуллин

Хуснуллин: все поставленные цели и задачи в новых регионах будут достигнуты

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Марат Хуснуллин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хуснуллин заявил, что все поставленные цели и задачи в новых регионах будут достигнуты.
  • Он отметил, что системная работа по развитию новых регионов выстроена.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Все поставленные цели и задачи в новых регионах будут достигнуты, заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании по развитию воссоединенных субъектов под руководством президента России Владимира Путина.
“Системная работа по развитию новых регионов выстроена. Уверен, что все поставленные вами цели и задачи будут достигнуты”, - сказал Хуснуллин.
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