Все поставленные цели в новых регионах будут достигнуты, заявил Хуснуллин

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Все поставленные цели и задачи в новых регионах будут достигнуты, заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании по развитию воссоединенных субъектов под руководством президента России Владимира Путина.