Все поставленные цели в новых регионах будут достигнуты, заявил Хуснуллин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хуснуллин заявил, что все поставленные цели и задачи в новых регионах будут достигнуты.
- Он отметил, что системная работа по развитию новых регионов выстроена.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Все поставленные цели и задачи в новых регионах будут достигнуты, заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании по развитию воссоединенных субъектов под руководством президента России Владимира Путина.
“Системная работа по развитию новых регионов выстроена. Уверен, что все поставленные вами цели и задачи будут достигнуты”, - сказал Хуснуллин.