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Ефимов: здания пожарных отрядов появятся в трех районах Москвы по КРТ - РИА Новости, 13.06.2026
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12:16 13.06.2026
Ефимов: здания пожарных отрядов появятся в трех районах Москвы по КРТ

Ефимов: здания пожарных отрядов возведут в трех районах Москвы по КРТ

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Здания пожарных отрядов возведут в трех районах Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Москва продолжает уделять особое внимание созданию инфраструктуры, обеспечивающей безопасность города и его жителей. Такие объекты возводятся в городе в том числе и по программе комплексного развития территорий. В частности, в столичных районах Крюково, Печатники и Очаково-Матвеевское планируется строительство зданий пожарных отрядов", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Замглавы города уточнил, что все три здания займут примерно 7,3 тысячи "квадратов".
В сообщении градкомплекса отмечается, что два проекта в Зеленоградском округе и на юго-востоке Москвы уже находятся в процессе реализации, а здание на западе столицы – пока не начали строить.
Объекты в промзонах "Малино" и "Южный порт" будут возведены в рамках программы КРТ по формированию новых городских кварталов. Объект на Рябиновой улице в западной части Москвы построят рядом с будущим жилым кварталом. Все три здания пожарных отрядов будут оснащены новым оборудованием, добавили в градкомплексе.
Всего в Москве сейчас по поручению мэра Сергея Собянина реализуются свыше 420 проектов КРТ общей площадью более 4,5 тысячи гектаров.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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