Ученый рассказал, как мозг угадывает вкус еды

Краткий пересказ от РИА ИИ Цвет и блеск еды помогают человеку оценить ее вкус, свежесть и привлекательность еще до того, как ее попробовать.

Разные цвета вызывают разные вкусовые ассоциации: красный и розовый — со сладостью и спелыми фруктами, зеленый — со свежестью или кислинкой, коричневый — с поджаренной корочкой и ароматом жареного.

Человек прогнозирует вкус еды, сочетая визуальные подсказки (цвет, блеск, форма, текстура) со знанием материала и категории продукта.

ТОКИО, 13 июн — РИА Новости. Цвет и блеск относятся к главным подсказкам, по которым человек оценивает вкус, свежесть и привлекательность еды еще до того, как ее попробовать, рассказал РИА Новости доцент японского Университета Кэйо Масаси Накатани.

"Например, красный и розовый цвета часто вызывают ассоциации со сладостью и спелыми фруктами, зеленый — со свежестью или кислинкой, коричневый — с поджаренной корочкой и ароматом жареного. Кроме того, блеск поверхности становится важной подсказкой, позволяющей предсказать сочность или жирность, а хрустящий звук — свежесть и хорошую текстуру", — сказал японский эксперт.

Таким образом человек делает прогнозы вроде "кажется сладким" или "выглядит свежим" еще до того, как распробовать еду. Не только цвет и блеск, но и форма, текстура и запах наводят на мысли о вкусовых качествах, хотя эта связь и не сводится к простой схеме "красное равно сладкое" или "круглое равно сладкое", отметил Накатани.

"Она меняется в зависимости от того, из чего сделан продукт и как именно он распознается как еда. Например, один и тот же красный цвет в случае мармелада скорее вызовет ассоциации с клубничным вкусом и сладостью, тогда как в случае соуса для пасты — с томатным вкусом, кислинкой", — пояснил он.

Твердость, продолжил ученый, также считывается по-разному в зависимости от продукта: в случае шоколада она может быть связана с ожиданием, что он "хрустко ломается" и затем "плавно тает", тогда как у листовых овощей то же свойство воспринимается как признак свежести и хрустящей текстуры.