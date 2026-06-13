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Ученый рассказал, как мозг угадывает вкус еды - РИА Новости, 13.06.2026
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07:38 13.06.2026
Ученый рассказал, как мозг угадывает вкус еды

Накатани: человек оценивает вкус еды по цвету и блеску

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПродавец фудтрака готовит бургер
Продавец фудтрака готовит бургер - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Продавец фудтрака готовит бургер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Цвет и блеск еды помогают человеку оценить ее вкус, свежесть и привлекательность еще до того, как ее попробовать.
  • Разные цвета вызывают разные вкусовые ассоциации: красный и розовый — со сладостью и спелыми фруктами, зеленый — со свежестью или кислинкой, коричневый — с поджаренной корочкой и ароматом жареного.
  • Человек прогнозирует вкус еды, сочетая визуальные подсказки (цвет, блеск, форма, текстура) со знанием материала и категории продукта.
ТОКИО, 13 июн — РИА Новости. Цвет и блеск относятся к главным подсказкам, по которым человек оценивает вкус, свежесть и привлекательность еды еще до того, как ее попробовать, рассказал РИА Новости доцент японского Университета Кэйо Масаси Накатани.
"Например, красный и розовый цвета часто вызывают ассоциации со сладостью и спелыми фруктами, зеленый — со свежестью или кислинкой, коричневый — с поджаренной корочкой и ароматом жареного. Кроме того, блеск поверхности становится важной подсказкой, позволяющей предсказать сочность или жирность, а хрустящий звук — свежесть и хорошую текстуру", — сказал японский эксперт.
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Таким образом человек делает прогнозы вроде "кажется сладким" или "выглядит свежим" еще до того, как распробовать еду. Не только цвет и блеск, но и форма, текстура и запах наводят на мысли о вкусовых качествах, хотя эта связь и не сводится к простой схеме "красное равно сладкое" или "круглое равно сладкое", отметил Накатани.
"Она меняется в зависимости от того, из чего сделан продукт и как именно он распознается как еда. Например, один и тот же красный цвет в случае мармелада скорее вызовет ассоциации с клубничным вкусом и сладостью, тогда как в случае соуса для пасты — с томатным вкусом, кислинкой", — пояснил он.
Твердость, продолжил ученый, также считывается по-разному в зависимости от продукта: в случае шоколада она может быть связана с ожиданием, что он "хрустко ломается" и затем "плавно тает", тогда как у листовых овощей то же свойство воспринимается как признак свежести и хрустящей текстуры.
"Иными словами, человек судит не только по цвету или форме. Он сочетает их со знанием материала и категории продукта — "это шоколад", "это овощ" — и на основе этого прогнозирует вкус и текстуру", — заключил эксперт.
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