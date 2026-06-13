FT: вспышка Эболы является репетицией новой пандемии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вирус Эбола, вспышка которого произошла в Демократической Республике Конго, рассматривается как «генеральная репетиция» перед новым вызовом для мировой системы здравоохранения.
- Вспышка Эболы в ДР Конго объясняется слабостью новой глобальной системы здравоохранения и нестабильностью институтов и общественной поддержки.
- ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран, оценив региональный риск распространения вируса как высокий.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Вирус Эбола, вспышка которого произошла в Демократической Республике Конго (ДРК), является "генеральной репетицией" перед новым вызовом, с которым может столкнуться мировая система здравоохранения ввиду проблем с финансированием и доверием к научным институтам, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
«
"Эбола вряд ли станет причиной следующей пандемии... Однако вспышка в ДР Конго является генеральной репетицией того, что может произойти дальше в эпоху, когда международное финансирование глобального здравоохранения сокращается..., а доверие общественности к науке и многосторонним решениям тает", - говорится в сообщении газеты.
Один из собеседников газеты, директор программы глобального здравоохранения американского Совета по международным отношениям Томас Боллики, объяснил вспышку вируса в ДР Конго слабостью новой глобальной системы здравоохранения. По его словам, в то время, как медицинские работники и ученые как никогда хорошо знают, как реагировать на подобные чрезвычайные ситуации, институты и общественная поддержка, на которые они полагаются, сейчас более нестабильны, чем когда-либо за последние годы.
Financial Times также ссылается на оценку профессора в области глобального здравоохранения в Оксфордском университете Труди Ланг, которая отметила, что вспышка Эболы в ДР Конго проверяет системы, которые однажды потребуются для гораздо более масштабной чрезвычайной ситуации.
«
"Это трагедия для местного сообщества, хотя и не такая уж и насущная угроза для наших зеленых пригородов... Но следующая может стать таковой", - заявила Ланг в интервью газете, имея ввиду так называемую "болезнь Х": еще не идентифицированный вирус, который вызовет следующую пандемию.