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FT: вспышка Эболы является репетицией новой пандемии - РИА Новости, 13.06.2026
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20:46 13.06.2026 (обновлено: 20:49 13.06.2026)
FT: вспышка Эболы является репетицией новой пандемии

FT: вспышка Эболы в ДР Конго является генеральной репетицией новой пандемии

© NIAIDВирус Эбола на человеческой клетке
Вирус Эбола на человеческой клетке - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© NIAID
Вирус Эбола на человеческой клетке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вирус Эбола, вспышка которого произошла в Демократической Республике Конго, рассматривается как «генеральная репетиция» перед новым вызовом для мировой системы здравоохранения.
  • Вспышка Эболы в ДР Конго объясняется слабостью новой глобальной системы здравоохранения и нестабильностью институтов и общественной поддержки.
  • ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран, оценив региональный риск распространения вируса как высокий.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Вирус Эбола, вспышка которого произошла в Демократической Республике Конго (ДРК), является "генеральной репетицией" перед новым вызовом, с которым может столкнуться мировая система здравоохранения ввиду проблем с финансированием и доверием к научным институтам, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
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"Эбола вряд ли станет причиной следующей пандемии... Однако вспышка в ДР Конго является генеральной репетицией того, что может произойти дальше в эпоху, когда международное финансирование глобального здравоохранения сокращается..., а доверие общественности к науке и многосторонним решениям тает", - говорится в сообщении газеты.
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Один из собеседников газеты, директор программы глобального здравоохранения американского Совета по международным отношениям Томас Боллики, объяснил вспышку вируса в ДР Конго слабостью новой глобальной системы здравоохранения. По его словам, в то время, как медицинские работники и ученые как никогда хорошо знают, как реагировать на подобные чрезвычайные ситуации, институты и общественная поддержка, на которые они полагаются, сейчас более нестабильны, чем когда-либо за последние годы.
Financial Times также ссылается на оценку профессора в области глобального здравоохранения в Оксфордском университете Труди Ланг, которая отметила, что вспышка Эболы в ДР Конго проверяет системы, которые однажды потребуются для гораздо более масштабной чрезвычайной ситуации.
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"Это трагедия для местного сообщества, хотя и не такая уж и насущная угроза для наших зеленых пригородов... Но следующая может стать таковой", - заявила Ланг в интервью газете, имея ввиду так называемую "болезнь Х": еще не идентифицированный вирус, который вызовет следующую пандемию.
ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.
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