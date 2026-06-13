FT: вспышка Эболы является репетицией новой пандемии

"Эбола вряд ли станет причиной следующей пандемии... Однако вспышка в ДР Конго является генеральной репетицией того, что может произойти дальше в эпоху, когда международное финансирование глобального здравоохранения сокращается..., а доверие общественности к науке и многосторонним решениям тает", - говорится в сообщении газеты.

Один из собеседников газеты, директор программы глобального здравоохранения американского Совета по международным отношениям Томас Боллики, объяснил вспышку вируса в ДР Конго слабостью новой глобальной системы здравоохранения. По его словам, в то время, как медицинские работники и ученые как никогда хорошо знают, как реагировать на подобные чрезвычайные ситуации, институты и общественная поддержка, на которые они полагаются, сейчас более нестабильны, чем когда-либо за последние годы.