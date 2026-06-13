Число погибших в ДТП в Подмосковье выросло до трех

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Число погибших в ДТП в подмосковном Одинцово, в результате которого загорелась машина, увеличилось до трех, сообщила прокуратура Московской области.

Ранее в подмосковном ГУ МВД сообщили о ДТП с участием двух иномарок, в результате которого одна из них загорелась. Сообщалось о двух погибших и еще двух пострадавших.