Число погибших в ДТП в Подмосковье выросло до трех

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число погибших в ДТП в подмосковном Одинцово увеличилось до трех.
- Одинцовская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Число погибших в ДТП в подмосковном Одинцово, в результате которого загорелась машина, увеличилось до трех, сообщила прокуратура Московской области.
Ранее в подмосковном ГУ МВД сообщили о ДТП с участием двух иномарок, в результате которого одна из них загорелась. Сообщалось о двух погибших и еще двух пострадавших.
"В результате аварии два человека погибли на месте происшествия до прибытия медицинских работников, еще один скончался в карете скорой помощи", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что Одинцовская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП.