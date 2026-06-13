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Число погибших в ДТП в Подмосковье выросло до трех - РИА Новости, 13.06.2026
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23:25 13.06.2026 (обновлено: 23:28 13.06.2026)
Число погибших в ДТП в Подмосковье выросло до трех

В Одинцово число погибших в ДТП с двумя иномарками увеличилось до трех

© Прокуратура Московской областиПоследствия столкновения грузового автомобиля и маршрутки в Одинцово. Кадр видео
Последствия столкновения грузового автомобиля и маршрутки в Одинцово. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Прокуратура Московской области
Последствия столкновения грузового автомобиля и маршрутки в Одинцово. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число погибших в ДТП в подмосковном Одинцово увеличилось до трех.
  • Одинцовская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Число погибших в ДТП в подмосковном Одинцово, в результате которого загорелась машина, увеличилось до трех, сообщила прокуратура Московской области.
Ранее в подмосковном ГУ МВД сообщили о ДТП с участием двух иномарок, в результате которого одна из них загорелась. Сообщалось о двух погибших и еще двух пострадавших.
"В результате аварии два человека погибли на месте происшествия до прибытия медицинских работников, еще один скончался в карете скорой помощи", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что Одинцовская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП.
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