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Шестеро пострадавших в ДТП в Одинцово находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 13.06.2026
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20:55 13.06.2026 (обновлено: 20:58 13.06.2026)
Шестеро пострадавших в ДТП в Одинцово находятся в тяжелом состоянии

В тяжелом состоянии находятся 6 из 19 госпитализированных после ДТП в Одинцово

© Прокуратура Московской областиПоследствия столкновения грузового автомобиля и маршрутки в Одинцово. Кадр видео
Последствия столкновения грузового автомобиля и маршрутки в Одинцово. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Прокуратура Московской области
Последствия столкновения грузового автомобиля и маршрутки в Одинцово. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После ДТП с маршруткой в Подмосковье 19 человек находятся в больницах.
  • Шесть из них в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Девятнадцать пострадавших в ДТП с маршруткой в Подмосковье находятся в больницах, шесть из них в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Как ранее сообщили в региональном ГУ МВД, водитель грузовика, столкнувшегося с маршруткой в Подмосковье, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погибли два человека.
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"По оперативным данным, госпитализированы 19 пострадавших в ДТП с маршруткой в Подмосковье, шесть из них в тяжелом состоянии. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров", - сказал Кузнецов журналистам.
Он добавил, что все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме.
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ПроисшествияОдинцовоРоссияМосковская область (Подмосковье)Алексей Кузнецов
 
 
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