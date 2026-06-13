Шестеро пострадавших в ДТП в Одинцово находятся в тяжелом состоянии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- После ДТП с маршруткой в Подмосковье 19 человек находятся в больницах.
- Шесть из них в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Девятнадцать пострадавших в ДТП с маршруткой в Подмосковье находятся в больницах, шесть из них в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Как ранее сообщили в региональном ГУ МВД, водитель грузовика, столкнувшегося с маршруткой в Подмосковье, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погибли два человека.
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"По оперативным данным, госпитализированы 19 пострадавших в ДТП с маршруткой в Подмосковье, шесть из них в тяжелом состоянии. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров", - сказал Кузнецов журналистам.
Он добавил, что все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме.
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