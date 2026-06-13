Появились подробности по пострадавшим в ДТП в Одинцово

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ДТП с участием грузовика и маршрутки в Одинцово никто из несовершеннолетних не пострадал.
- В результате столкновения грузового автомобиля КАМАЗ с рейсовым микроавтобусом на Луцинском шоссе два человека погибли и 21 человек пострадал.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Несовершеннолетних нет среди пострадавших в ДТП с участием грузовика и маршрутки в подмосковном Одинцово, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Несовершеннолетних среди пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщили в прокуратуре Московской области, в субботу на втором километре Луцинского шоссе вблизи города Звенигород произошло столкновение грузового автомобиля КАМАЗ с рейсовым микроавтобусом, в результате которого последний опрокинулся на бок. На данный момент, по информации МВД, известно о двух погибших и 21 пострадавшем в результате происшествия.
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