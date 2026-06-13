Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой в Одинцово

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В больницах Подмосковья помощь оказывается 11 пострадавшим в ДТП с маршруткой, состояние троих из них тяжелое.
- По предварительным данным, водитель грузовика, столкнувшегося с маршруткой в Подмосковье, выехал на полосу встречного движения, в результате ДТП погибли два человека.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В больницах Подмосковья оказывается помощь 11 пострадавшим в ДТП с маршруткой, состояние троих из них тяжелое, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
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"В больницах Подмосковья оказывается помощь 11 пострадавшим в ДТП с маршруткой. Состояние троих из них врачи оценивают как тяжелое", - сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что восемь пострадавших находятся в состоянии средней тяжести.
Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
Водитель грузовика, столкнувшегося с маршруткой в Подмосковье, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, сообщили в региональном ГУ МВД. В результате ДТП погибли два человека.
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