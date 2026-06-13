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Число погибших в ДТП с маршруткой в Одинцово увеличилось - РИА Новости, 13.06.2026
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18:33 13.06.2026 (обновлено: 19:37 13.06.2026)
Число погибших в ДТП с маршруткой в Одинцово увеличилось

Число жертв ДТП с маршруткой и грузовиком в Одинцово выросло до двух

© Прокуратура Московской областиПоследствия столкновения грузового автомобиля и маршрутки в Одинцово. Кадр видео
Последствия столкновения грузового автомобиля и маршрутки в Одинцово. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Прокуратура Московской области
Последствия столкновения грузового автомобиля и маршрутки в Одинцово. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После ДТП с грузовиком и маршруткой в Одинцово погиб еще один человек.
  • Ранее сообщалось об одном погибшем.
  • Число пострадавших увеличилось с 14 до 21.
  • В отношении водителя грузовика возбудили уголовное дело.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. После ДТП с грузовиком и маршруткой в Одинцово погиб еще один человек, сообщила начальник Управления информации и общественных связей МВД по Московской области Татьяна Петрова.
«

"Два человека погибло, 21 человек получил телесные повреждения различной степени тяжести", — приводятся ее слова в публикации на платформе "Макс".

© Фото : Прокуратура Московской областиПоследствия столкновения грузового автомобиля и маршрутки в Одинцово
Последствия столкновения грузового автомобиля и маршрутки в Одинцово - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : Прокуратура Московской области
Последствия столкновения грузового автомобиля и маршрутки в Одинцово
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, несовершеннолетних среди пострадавших нет.
По предварительным данным, водитель грузовика допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутной "газелью", отчего та опрокинулась набок. Против него возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.
Одинцовская городская прокуратура начала проверку и взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.
Последствия столкновения грузового автомобиля и маршрутки в Одинцово - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой в Одинцово
Вчера, 18:41
 
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