Число погибших в ДТП с маршруткой в Одинцово увеличилось

Краткий пересказ от РИА ИИ После ДТП с грузовиком и маршруткой в Одинцово погиб еще один человек.

Ранее сообщалось об одном погибшем.

Число пострадавших увеличилось с 14 до 21.

В отношении водителя грузовика возбудили уголовное дело.

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. После ДТП с грузовиком и маршруткой в Одинцово погиб еще один человек, сообщила начальник Управления информации и общественных связей МВД по Московской области Татьяна Петрова.

« "Два человека погибло, 21 человек получил телесные повреждения различной степени тяжести", — приводятся ее слова в публикации на платформе "Макс".

© Фото : Прокуратура Московской области Последствия столкновения грузового автомобиля и маршрутки в Одинцово © Фото : Прокуратура Московской области Последствия столкновения грузового автомобиля и маршрутки в Одинцово

Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, несовершеннолетних среди пострадавших нет.

По предварительным данным, водитель грузовика допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутной "газелью", отчего та опрокинулась набок. Против него возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.