Рейтинг@Mail.ru
В МВД назвали возможную причину ДТП с маршруткой и грузовиком в Одинцово - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 13.06.2026 (обновлено: 18:46 13.06.2026)
В МВД назвали возможную причину ДТП с маршруткой и грузовиком в Одинцово

Водитель грузовика, столкнувшегося с маршруткой в Одинцово, выехал на встречку

© Фото : Прокуратура Московской областиПоследствия столкновения грузового автомобиля и маршрутки в Одинцово
Последствия столкновения грузового автомобиля и маршрутки в Одинцово - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : Прокуратура Московской области
Последствия столкновения грузового автомобиля и маршрутки в Одинцово
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Водитель грузовика, столкнувшегося с маршруткой в Подмосковье, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения.
  • И совершил столкновение с маршрутным такси "Газель".
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Водитель грузовика, столкнувшегося с маршруткой в Подмосковье, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, сообщили в региональном ГУ МВД.
Ведомство ранее сообщило, что один человек погиб и 12 пострадали в результате ДТП с маршрутной "Газелью" и грузовиком в городском округе Одинцово.
«
"По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным такси "Газель", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
На месте ДТП с участием маршрутки и грузовика в городском округе Пушкино Московской области - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Подмосковье маршрутка столкнулась с грузовиком, есть погибшие
4 марта, 09:01
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Одинцово
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала