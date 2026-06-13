В МВД назвали возможную причину ДТП с маршруткой и грузовиком в Одинцово

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Водитель грузовика, столкнувшегося с маршруткой в Подмосковье, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения.
- И совершил столкновение с маршрутным такси "Газель".
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Водитель грузовика, столкнувшегося с маршруткой в Подмосковье, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, сообщили в региональном ГУ МВД.
Ведомство ранее сообщило, что один человек погиб и 12 пострадали в результате ДТП с маршрутной "Газелью" и грузовиком в городском округе Одинцово.
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"По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным такси "Газель", - говорится в сообщении на платформе "Макс".