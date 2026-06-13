Последствия столкновения грузового автомобиля и маршрутки в Одинцово

Последствия столкновения грузового автомобиля и маршрутки в Одинцово

В Одинцово произошло смертельное ДТП с грузовиком и маршруткой

Краткий пересказ от РИА ИИ На трассе в Одинцово произошло смертельное ДТП.

Погиб один человек.

Еще 14 получили ранения, их госпитализировали.

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. На 2-м километре Луцинского шоссе в Одинцово произошло смертельное ДТП, сообщили в подмосковной прокуратуре.

« "Один человек погиб, 14 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы", — рассказали там.

По предварительным данным, водитель грузовика допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутной "газелью", отчего та опрокинулась набок.