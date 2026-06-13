В Одинцово произошло смертельное ДТП с грузовиком и маршруткой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На трассе в Одинцово произошло смертельное ДТП.
- Погиб один человек.
- Еще 14 получили ранения, их госпитализировали.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. На 2-м километре Луцинского шоссе в Одинцово произошло смертельное ДТП, сообщили в подмосковной прокуратуре.
«
"Один человек погиб, 14 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы", — рассказали там.
По предварительным данным, водитель грузовика допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутной "газелью", отчего та опрокинулась набок.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Одинцовская городская прокуратура начала проверку и взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.