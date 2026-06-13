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В Одинцово произошло смертельное ДТП с грузовиком и маршруткой - РИА Новости, 13.06.2026
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15:52 13.06.2026 (обновлено: 17:11 13.06.2026)
В Одинцово произошло смертельное ДТП с грузовиком и маршруткой

В ДТП с маршруткой в подмосковном Одинцово погиб один человек

© Фото : ГУ МВД России по Московской областиПоследствия столкновения грузового автомобиля и маршрутки в Одинцово
Последствия столкновения грузового автомобиля и маршрутки в Одинцово - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : ГУ МВД России по Московской области
Последствия столкновения грузового автомобиля и маршрутки в Одинцово
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На трассе в Одинцово произошло смертельное ДТП.
  • Погиб один человек.
  • Еще 14 получили ранения, их госпитализировали.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. На 2-м километре Луцинского шоссе в Одинцово произошло смертельное ДТП, сообщили в подмосковной прокуратуре.
«

"Один человек погиб, 14 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы", — рассказали там.

По предварительным данным, водитель грузовика допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутной "газелью", отчего та опрокинулась набок.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Одинцовская городская прокуратура начала проверку и взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.
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