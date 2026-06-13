В ДНР три мирных жителя пострадали из-за атак украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три мирных жителя ДНР, включая ребенка, пострадали из-за атак украинских БПЛА.
- Повреждено жилое домостроение, три объекта гражданской инфраструктуры, грузовой и три легковых автомобиля в нескольких городских округах ДНР.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Три мирных жителя ДНР, в том числе ребенок, пострадали из-за атак украинских БПЛА, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Три мирных жителя Республики, в том числе ребенок, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВСУ. В Никитовском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили девочка 2017 года рождения и ее мама - женщина 1999 года рождения. В Еленовке городского округа Докучаевск пострадал мужчина 1976 года рождения", - написал он на платформе "Макс".
Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Кроме того, повреждено жилое домостроение, три объекта гражданской инфраструктуры, грузовой и три легковых автомобиля в городских округах Горловка, Дебальцево, Докучаевск и Енакиево, Кременевке (Володарский муниципальный округ).
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22 июня 2022, 17:18